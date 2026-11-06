Trasladan al hospital a seis heridos al colisionar dos vehículos en la A-5000 en Huelva

Archivo - Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas han resultado heridas este viernes al colisionar dos vehículos en Huelva, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El accidente ha tenido lugar sobre las 12,00 horas, en ese momento, varios ciudadanos han llamado al 112 para informar de la colisión entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 2 de la A-5000, sentido Huelva.

Indicaban en sus llamadas que podía haber atrapados. Por ello, el centro coordinador informó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a los bomberos.

Los sanitarios han confirmado la atención a seis personas en este suceso: tres mujeres --de 21, 25 y 48 años-- y tres hombres --de 41, 42 y 52 años--. Todos han sido evacuados al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital.