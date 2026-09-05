La UHU acoge la charla '¿Qué pasa con la masa?' del físico Craig D. Roberts dentro de 'Reflexiones de La Rábida'. - UHU

HUELVA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva se adentrará este mes en uno de los grandes retos de la física contemporánea con la celebración de la III Conferencia 'Reflexiones de La Rábida', que tendrá como protagonista al físico Craig D. Roberts, doctor Honoris Causa por la UHU y que lleva por título '¿Qué pasa con la masa?'.

La conferencia se celebrará el martes 15 de septiembre a las 12,30 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Experimentales, en el Campus de El Carmen, han informado desde la universidad en una nota.

Roberts, investigador de la School of Physics y del Institute for Nonperturbative Physics de Nanjing University, abordará durante su intervención el actual esfuerzo internacional por comprender y explicar el origen de aproximadamente el 99% de la masa visible del universo, "una de las cuestiones fundamentales de la física de partículas y de nuestra comprensión de la materia".

La conferencia permitirá acercarse al concepto de emergencia, fundamental para entender cómo determinadas propiedades de la materia no existen de forma aislada en sus componentes elementales, sino que surgen dinámicamente de las interacciones entre ellos.

Según han explicado, en este contexto, Roberts expondrá cómo una formulación matemática que puede expresarse en una sola línea permite adentrarse en los mecanismos que generan gran parte de la estructura y las propiedades de la materia que conocemos.

El investigador presentará también algunos de los resultados más relevantes alcanzados a lo largo de este programa internacional de investigación, que han permitido establecer conexiones entre la masa y la estructura del pion, partícula portadora de la fuerza internuclear responsable de la estabilidad del núcleo atómico, y las propiedades gravitatorias del protón, el núcleo más sencillo de la naturaleza.

Han recordado que Craig D. Roberts cuenta con una amplia trayectoria internacional en el campo de la física de partículas y, específicamente, de la física hadrónica. Durante años fue director de la División Teórica del Argonne National Laboratory, en Chicago, y actualmente desarrolla su actividad científica en Nanjing University.

Su investigación se ha centrado especialmente en la estructura de los hadrones y en los mecanismos responsables de la emergencia de su masa.

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha destacado que el programa 'Reflexiones de La Rábida' nace con el propósito de poner en valor la capacidad de la institución para atraer talento científico internacional a través de sus doctores Honoris Causa.

La iniciativa busca, además, convertir la presencia de estos investigadores de referencia en una oportunidad para acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad "esa ciencia con mayúsculas" que se desarrolla en la UHU y en los principales centros de investigación del mundo.

Por su parte, el vicerrector de Investigación y Planificación Estratégica, José Enrique García, ha subrayado la relevancia de Roberts como "uno de los grandes especialistas internacionales en física hadrónica y como una figura fundamental en el desarrollo y divulgación del concepto de emergencia de la masa".

En este sentido, ha señalado el interés que una conferencia dedicada al origen de la masa puede despertar entre profesorado, investigadores y estudiantes de la Universidad de Huelva.

Con esta tercera edición, 'Reflexiones de La Rábida' "consolida su apuesta por acercar a la UHU a investigadores de reconocido prestigio internacional y por convertir sus conferencias en espacios de divulgación y reflexión sobre algunos de los grandes desafíos científicos de nuestro tiempo", han indicado desde una universidad.