UHU destaca "la tranquilidad" y contacta con Salud para contar con información a nivel preventivo

HUELVA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, ha destacado este miércoles el "clima de tranquilidad" que hay en la Onubense, al tiempo que ha recordado que están en contacto con los estudiantes onubenses que están de Erasmus en el norte de Italia ante el aumento de casos de coronavirus en esa zona al objeto de procurarles la información que puedan necesitar como teléfonos italianos para determinadas consultas o enlaces de la información que se está suministrando en ese país.

Asimismo, la Onubense está en contacto con la Delegación de Salud para que les proporcione protocolos a título informativo para saber cómo actuar ante cualquier circunstancia que corresponda.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los periodistas la rectora, que ha remarcado que también están en contacto con la agencia nacional Erasmus (SEPIE) para estar pendientes de "cualquier decisión que se pueda tomar".

"Cualquier alumno que se quiera volver está en su derecho pero no parece que haya una causa de fuerza mayor para que lo tengan que hacer. No obstante, a su libertad queda", ha ensalzado Peña, que ha reiterado que el clima universitario es de "absoluta tranquilidad".

Respecto a los tres posibles casos de pacientes en Huelva, la rectora ha subrayado que no le consta, por la información que tiene al respecto, que alguno de esos pacientes sea estudiante de la Onubense.

"Estamos en contacto con la Delegación de Salud que nos va a pasar unos protocolos a título informativo para que sepamos, ante cualquier contingencia, cómo actuar e iremos aplicando conforme las autoridades sanitarias" determinaran, ha continuado Peña, que ha indicado que por el momento no tienen "ningún caso ni sospechas de caso entre los estudiantes". Ante esto, ha realizado un llamamiento a la tranquilidad ante el cierto alarmismo que ha generado el coronavirus.

"Ante toda la alarma que la gente esté tranquila e informada", ha remarcado, al tiempo que ha subrayado que la situación sanitaria "no es preocupante" pero el clima en el norte de Italia está "enrarecido y algunas universidades han cerrado sus aulas", de manera que los estudiantes Erasmus de Huelva que están allí no pueden ir a clase y están sufriendo cierto "desabastecimiento" en supermercados "pero desde el punto de vista sanitario no tenemos constancia de que haya ningún problema", ha concluido.