La UHU y los Lugares Colombinos acogen el V Congreso Internacional Conmemorativo del Descubrimiento de América

HUELVA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) y la Asociación de Estudios Iberoamericanos y Colombinos Rábida celebran, del 10 al 12 de octubre, la quinta edición del Congreso Internacional Conmemorativo del Descubrimiento de América.

Bajo el lema 'Historia de la cooperación y de los intercambios entre España y América (1492-2025)', el encuentro reúne estos días en Huelva y provincia a destacados especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre más de cinco siglos de relaciones históricas, culturales, científicas y sociales entre ambos territorios, según se detalla en un comunicado.

Este evento cuenta con la colaboración organizativa de la Diputación Provincial de Huelva, los ayuntamientos de Moguer y San Juan del Puerto, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, la Asociación Andaluza de Profesores 'Hespérides', la Diócesis de Huelva, el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España y la Autoridad Portuaria de Huelva. Asimismo, la presidencia del comité de honor ha sido aceptada por los Reyes de España.

En el acto de inauguración estuvieron presentes el vicerrector de Investigación y Planificación Estratégica, José Enrique García; la diputada provincial de Igualdad y Familias, María del Mar Martín; el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar; la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas; el presidente de la Asociación de Estudios Iberoamericanos y Colombinos Rábida y director del Congreso, el catedrático de la Universidad de Huelva David González; el delegado en Huelva de la Asociación Hespérides, José Ramón Pedrosa, y la directora del Centro del Profesorado de Huelva, Ana Gómez.

El catedrático David González ha subrayado que "en esta ocasión lo que pretendemos es poner en valor los lugares colombinos", y "por eso hay cuatro sedes: una en La Rábida (Palos); otra en Moguer; Huelva está representada a través de la Universidad de Huelva y San Juan del Puerto, que es el cuarto municipio dentro de ese conjunto de lugares colombinos".

Ha subrayado que es un congreso internacional "donde lo importante es estudiar la cooperación y el intercambio con América", y que "reivindica el mundo hispano y el encuentro entre los hispanos y el mundo nativo americano".

"Creo que hoy en día este congreso es importante que se celebre en Huelva y en los lugares colombinos reclamando el verdadero papel que estos lugares tienen, porque no fue solamente Cristóbal Colón el que llevó a cabo el descubrimiento. Fueron los marinos de Huelva, la gente que le ayudó, que fueron fundamentales para que Colón llevara a cabo esa empresa", ha remarcado el catedrático.

Por su parte, el vicerrector José Enrique García ha indicado que "es un placer para la Universidad de Huelva acoger este congreso de primera magnitud, y esperamos sea un éxito como lo ha sido en ocasiones anteriores".

El congreso cuenta con la participación de profesores e investigadores "de reconocido prestigio" procedentes de universidades de Francia como la Sorbona, México (UNAM), Perú, Portugal, Estados Unidos y diversos centros académicos españoles, e incluye además otras actividades complementarias, también gratuitas, tales como exposiciones, mesas redondas y visitas a los Lugares Colombinos.

Desde la UHU defienden que la celebración de este congreso no solo supone un encuentro académico de primer nivel, sino que también "refuerza el papel de Huelva como puente histórico y cultural entre España y América", así como se convierte en "una oportunidad única para que la sociedad onubense fortalezca su identidad, potencie su valor cultural y se sitúe en el mapa de los grandes debates sobre cooperación y desarrollo entre continentes".

PONENCIAS

Tras la inauguración oficial, se desarrollaron una serie de ponencias en el marco de este congreso, como la titulada 'La monarquía española y la protección jurídica de los indígenas en el siglo XVI', a cargo de Adelaida Sagarra Gamazo (Universidad de Burgos), o la de 'Cooperación en la gestación y la travesía marítima del primer viaje de Cristóbal Colón', a cargo de Julio Izquierdo Labrado (Asociación de Estudios Iberoamericanos y Colombinos Rábida) y el ya citado catedrático David González Cruz.

Otras ponencias han sido las tituladas 'La microhistoria de los intercambios en las crónicas de indias: Gonzalo Fernández de Oviedo', a cargo de la catedrática de Sorbonne Université París IV Louise Benat-Tachot, y 'Cooperación, comercio y mestizaje en los primeros contactos entre españoles e indígenas en tierras de Canadá', que corría a cargo de Juan Francisco Maura, catedrático en la Universidad de Vermont, en Estados Unidos.

Finalmente, Armando Pavón Romero, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha encargado de la ponencia titulada 'Las universidades en España y América durante la Edad Moderna; una historia compartida (Siglo XVI)'.