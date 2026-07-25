La UHU refuerza la cooperación europea en la Reunión Transnacional del proyecto +PiNE - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha participado en la primera Reunión Transnacional de Socios del proyecto europeo +PiNE Crianza Positiva y Educación Inclusiva y No Violenta en un Entorno Innovador, que forma parte del programa Erasmus+ (Acción Clave 2-Asociaciones para la Cooperación en la Educación de Adultos), financiado por la Unión Europea, y que se celebró en la Universidad Politécnica de Leiria.

Coordinado por la Escola Superior de Enfermagem de la Universidad de Lisboa, el proyecto +PiNE tiene como objetivo promover la crianza positiva, la educación inclusiva y la prevención de la violencia, especialmente entre las familias en situaciones de mayor vulnerabilidad y los profesionales que trabajan con ellas, según una nota de la UHU.

Durante la reunión, los socios internacionales revisaron los avances del proyecto, planificaron los próximos pasos y siguieron desarrollando sus principales resultados.

La reunión también incluyó una mesa redonda con expertos nacionales e internacionales destinada a recabar aportaciones para el desarrollo del Marco de Aprendizaje Innovador +PiNE (e)Learning de +PiNE, el Kit de Herramientas Educativas Digitales de +PiNE y la Guía Electrónica de +PiNE, diseñados para proporcionar conocimientos actualizados, prácticas docentes innovadoras y orientación basada en la evidencia.

La iniciativa refuerza el compromiso de la Universidad de Huelva "con la innovación, la cooperación internacional y el desarrollo de respuestas educativas y sociales destinadas a promover la crianza positiva y prevenir la violencia".