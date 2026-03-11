Los últimos onubenses atrapados en diferentes países por la guerra de Irán viajan ya de regreso a Huelva

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIIERNO EN HUELVA - Archivo

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha confirmado este miércoles que los dos últimos onubenses de la veintena que se encontraban atrapados en diferentes países por las consecuencias de la guerra en Irán "ya están de regreso a Huelva", por lo que "ya están todos en casa". Además, Rico ha señalado que "todo se ha llevado desde el secreto y la privacidad".

En rueda de prensa, la subdelegada ha confesado estar "muy contenta" porque los dos últimos onubenses que se encontraban aislados tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán y el consiguiente cierre del espacio aéreo están viajando este mismo miércoles a Huelva.

En este punto, Rico ha confirmado que han sido más de 20 personas de Huelva las que se encontraban aisladas en Dubái, en Maldivas y en más sitios, por lo que con estas dos personas, "ya han retornado todas a Huelva".

"Han venido 13 personas de Moguer, que estaban en un crucero en Dubái, han venido siete personas de Higuera de la Sierra, que estaban también pasando vacaciones; vienen dos personas de Aracena, que las han desviado a Maldivas, y ha venido otra persona también de Huelva con la que me han tenido relación durante todas estas semanas como imaginaréis, con el consulado, con el embajador y estamos muy contentos", ha abundado.

No obstante, ha indicado que les preocupaba la privacidad, por ello "se ha mantenido totalmente en secreto", pero ha agradecido al Ministerio de Asuntos Exteriores y al embajador en Dubái "toda la labor que han hecho y a todo su equipo".