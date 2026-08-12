UME cifra en 31.000 las hectáreas afectadas por el incendio de Niebla (Huelva) y muestra su "optimismo" por su evolución

El incendio de Niebla (Huelva) continúa activo. Imagen de archivo. - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, ha mostrado su "optimismo" sobre la evolución del incendio declarado el pasado jueves en Niebla (Huelva), aunque ha advertido de que se trata de un fuego "muy complejo", marcado por los "constantes" cambios de viento y que, según las últimas estimaciones, ha afectado ya "a más de 31.000 hectáreas recorridas". "Esto supone un esfuerzo de personal constante, de maquinaria de ingenieros preparando líneas de defensa a lo largo de todo el perímetro que, según nuestros últimos cálculos, ya ronda los 120 kilómetros, y obliga a un esfuerzo extraordinario", ha señalado.

El general Marcos Izquierdo se ha pronunciado así durante la visita que ha realizado, junto al delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, al puesto de mando avanzado del operativo desplegado para combatir el fuego. Posteriormente, ambos han acompañado a los efectivos en primera línea de las labores de extinción, según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota. La UME mantiene desplegados en el operativo contra el incendio de Niebla más de 350 militares.

Por su parte, Toscano ha agradecido a la UME su "esfuerzo continuo" en el dispositivo contra el incendio y ha destacado el compromiso del Gobierno de España para poner a disposición del operativo los medios que sean "necesarios" para contribuir a la extinción del fuego "cuanto antes".

"El teniente general Marcos, que viene conociendo todo el desarrollo de este incendio a través de la cadena de mando y este miércoles ha querido desarrollar y visitar personalmente las zonas en las que la UME está trabajando, así como este puesto de mando avanzado", ha explicado Toscano.

En este contexto, ha valorado que "el trabajo desarrollado por la UME es imprescindible para la contención del incendio y para el trabajo que se está realizando para defender y finalmente tratar de acabar y extinguir este incendio". "Sin ellos sería imposible", ha resaltado Toscano, que ha extendido su agradecimiento a los todos los operativos implicados.

Asimismo, ha reiterado "el compromiso que ha mostrado el Gobierno de España y que el teniente general jefe de la UME ha reiterado esta tarde: todos los recursos que necesite la dirección de la emergencia estarán a disposición de la extinción de este incendio". En este sentido, el delegado se ha manifestado el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias ha anunciado que aportará "todo lo que haga falta" para luchar contra el incendio forestal.

EL NÚMERO DE HECTÁREAS QUEMADAS "SE REDUCE PAULATINAMENTE"

El general Marcos Izquierdo ha señalado que "hace tres días la superficie quemada se incrementó en 12.000 hectáreas en 24 horas; hace dos días, en 6.000, y el martes, en 3.000". En este sentido, ha destacado que, aunque las cifras siguen siendo elevadas, "vamos paulatinamente reduciendo el número de hectáreas quemadas". "Si llegamos al viernes y ese previsible cambio de temperatura realmente se produce, con ese descenso de las temperaturas, podemos ser aún más optimistas", ha afirmado.

El máximo responsable de la UME ha explicado que "las condiciones meteorológicas hacen que los medios aéreos no sean tan eficaces como uno pudiera pensar, el agua que lanzan nuestros helicópteros y nuestros aviones no llega a la superficie y no hace el efecto que sería deseable, precisamente por esas condiciones de temperatura, de viento y de humedad extremas".

Al hilo de lo anterior, ha señalado que, "aparte de los batallones de intervención, el pasado martes mismo traíamos un subgrupo táctico, es decir, alrededor de 120 militares desde León para permitir que el batallón de Morón de la Frontera pudiera reorganizarse". Asimismo, ha explicado que "el Ejército de Tierra está aportando unidades de ingenieros y el Ejército del Aire también está aportando aviones para estos relevos".

Por último, ha indicado que también se están utilizando "imágenes satelitales" a través del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. "En fin, todo lo que haga falta, acabo de expresárselo al vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que todo lo que necesiten, pues aquí lo pondremos", ha afirmado el teniente general Marcos.