La unidad cinológica se une a la búsqueda de la anciana de El Pozuelo (Huelva) y se aplaza la batida del sábado

Cartel de la mujer desaparecida. - AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA REAL

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Cinológica de la Guardia Civil se ha sumado al dispositivo de búsqueda de Astrid, la anciana de 84 años desaparecida desde el pasado 4 de julio en El Pozuelo (Zalamea la Real, Huelva), además, la batida prevista para este sábado queda aplazada por recomendación de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Zalamea la Real en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la Unidad Cinológica de la Guardia Civil se suma a las labores de búsqueda, por lo que la jornada de búsqueda prevista para este 18 de julio, queda aplazada temporalmente.

Esta decisión responde a la conveniencia de esperar a "las conclusiones y al resultado del trabajo que desarrollen los perros especializados", con el fin de "optimizar los recursos disponibles y garantizar la máxima eficacia en las labores de localización".

Una vez finalice la intervención de la Unidad Cinológica y se disponga de nueva información, se comunicará oportunamente la fecha y la organización de la próxima jornada de búsqueda, en caso de que sea necesaria.

De este modo, se ha habilitado un dispositivo de búsqueda activo, para encontrar a Astrid de 84 años, de la que no se sabe nada desde el pasado 4 de julio y donde participan agentes de la Guardia Civil.

La desaparecida reside en una zona de El Pozuelo y fueron algunas vecinas las que alertaron a la Guardia Civil de su ausencia, toda vez que no tiene familiares conocidos en España. Desde que se denunció su desaparición se han realizado diferentes batidas, así como los agentes han peinado la zona, pero no se ha encontrado ningún rastro de la vecina.

El Ayuntamiento de Zalamea la Real agradece "profundamente" la disposición, colaboración y solidaridad mostradas por todas las personas voluntarias, colectivos y entidades implicadas, y ruega permanecer atentos a los canales oficiales para cualquier actualización.