Unidas Podemos extiende a Moreno su petición de "paralización" de la ley sobre regadíos en torno a Doñana

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo Unidas Podemos por Andalucía ha comunicado este miércoles que va a solicitar de modo "formal" la "paralización de la tramitación" de la proposición de ley de mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), promovida por PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, tanto al Parlamento --como ya había anunciado anteriormente--, como al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien le ha remitido un escrito en esa línea.

Así lo ha señalado la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, en una rueda de prensa en la Cámara autonómica en la que ha avanzado que, en el Pleno previsto para la semana que viene, su grupo aprovechará las preguntas de la sesión de control al Gobierno andaluz dirigidas a Moreno para abordar "el tema de Doñana".

La representante de Unidas Podemos ha ratificado que su grupo va a "solicitar a la Cámara la paralización de la tramitación" de dicha proposición de ley que "da luz verde a la ampliación de regadíos en la Corona Norte de Doñana", atendiendo tanto a los "impactos negativos que ya ha tenido la noticia" de la presentación de esta iniciativa, como a "la posición de la Comisión Europea" al respecto y su "advertencia de sanciones si no se cumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE" del pasado junio que dictaminó que España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana.

Tras aludir además al "rechazo de plano" a esta iniciativa que han mostrado recientemente "25 sociedades científicas" por ser "tan lesiva", Inmaculada Nieto ha explicado que Unidas Podemos por Andalucía, por un lado, va a esgrimir el artículo 42.1 del Reglamento del Parlamento que "permite a la décima parte de los diputados miembros de una comisión" impulsar que ésta se convoque, y así lo van a hacer desde la confluencia de Podemos e IU con la de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio "para abordar esa paralización de la tramitación" de la referida proposición de ley en una sesión "extraordinaria y urgente".

PETICIÓN A MORENO

No obstante, Inmaculada Nieto ha señalado que este tema "no ha quedado circunscrito al Parlamento", ya que, tras la "pantomima" que, según ha manifestado, "pretendió escenificar el Gobierno de la Junta desvinculándose de la tramitación de esta proposición de ley poniendo por escrito al Gobierno de España que esto era una cuestión del (poder) legislativo, que el Ejecutivo no tenía nada que ver, para eludir las explicaciones crecientes que se le estaban pidiendo al Gobierno" andaluz "ante este despropósito", el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, "reconoció" en la rueda de prensa posterior a la reunión que el Consejo de Gobierno celebró la semana pasada en Carmona (Sevilla) que "el PP ha impulsado que se produzca esa tramitación desde el Gobierno" andaluz.

Por eso desde Unidas Podemos "también" van a pedir al presidente Gobierno andaluz la "paralización" de esta iniciativa, según ha confirmado Inmaculada Nieto, que ha firmado un escrito dirigido a Moreno en el que, "en razón a que (...) ha asumido recientemente en declaraciones públicas que la proposición de ley ha sido promovida por el Gobierno que preside", le pide que "tome la iniciativa (...) para que la tramitación de la proposición de ley decaiga, evitando la aprobación de una ponencia" sobre la misma y que así "concluya su recorrido parlamentario".

COMPARECENCIAS DE AGENTES SOCIALES

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre las comparecencias de agentes sociales que se sustanciaron este martes en la citada comisión de Fomento a propósito de esta proposición de ley, en el marco de su tramitación, Inmaculada Nieto ha comentado que éstas reflejaron algo que su grupo ya había puesto "en evidencia, y es que esto generaba una serie de problemas no sólo relacionados con el medio ambiente, la protección de Doñana", sino que "abría un problema social y económico" también.

En esa línea, ha señalado que "estos días atrás hemos tenido posiciones muy contundentes en el ámbito de la ciencia" contrarias a esta iniciativa, y también está "la posición de los agricultores que tienen explotaciones legalizadas, que ahora ven con mucha preocupación el reparto imposible de un bien tan escaso como el agua en esa zona".

"Del relato de ayer nos preocupa la brecha y el incremento de la crispación en una zona que ya había pasado tensiones en 2014, cuando se llegó al Plan de la Fresa, y que no debiera ver en solfa de nuevo la trazabilidad de su producción, las posibilidades de mantener sus niveles de exportaciones ni la proyección pública de su trabajo", ha abundado Inmaculada Nieto antes de añadir que a todo eso se suma el "punto de no retorno en el que puede colocar esta proposición de ley a Doñana", todo lo cual convierten "en sí misma" a dicha iniciativa legislativa "en un absoluto despropósito", y por eso desde Unidas Podemos por Andalucía van a trasladar este miércoles "la petición oficial de paralización de los trámites" al Parlamento, según ha concluido Inmaculada Nieto.