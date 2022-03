Unidas Podemos pide "formalmente" la "paralización" de la tramitación de la ley sobre regadíos en torno a Doñana

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos por Andalucía ha solicitado este miércoles "formalmente" a los grupos impulsores de la proposición de ley sobre regadíos en el entorno del espacio natural de Doñana, en la comarca del Condado de Huelva --PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox--, que "paralicen" la tramitación de esta iniciativa legislativa que "no nos lleva a ningún buen sitio, puede costarnos sanciones millonarias" por parte de la UE, y "poner en un riesgo ya casi irreversible a una reserva natural que está muy perjudicada, con un acuífero que está muy mal y en un contexto de sequía pertinaz" como el actual.

Así lo ha manifestado la portavoz del grupo Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha vuelto a referirse a la proposición de ley relativa a la mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva que PP-A, Cs y Vox han impulsado en la Cámara andaluza y que, según ha enfatizado, "sigue siendo muy preocupante" y "teniendo enormes repercusiones en Andalucía".

La también representante de IU ha subrayado que, cuando "fue requerida por el Gobierno de España" para que le diera información sobre esta iniciativa que trasladar a la Comisión Europea, el Ejecutivo andaluz de PP-A y Cs "se escondía detrás del legislativo y ya avanzaban la poca confianza que tenían en que esto prosperase".

Desde Unidas Podemos por Andalucía han querido por ello este miércoles, "formalmente", reiterar "a los grupos que han impulsado esta tramitación" que ésta "se paralice", porque, por un lado, la proposición de ley "genera unas expectativas que no se pueden satisfacer a titulares de explotaciones agrarias en el entorno de Doñana que no pueden ser legalizadas a riesgo de poner aún en mayor peligro esta reserva natural".

Además, porque con esta iniciativa "comprometen muy seriamente el cumplimiento" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, en junio de 2021, confirmó que España no había tomado las medidas adecuadas para proteger las masas subterráneas de agua que alimentan el humedal de Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos.

Ese posible incumplimiento comportaría "sanciones millonarias para España" y, por ende, para sus "contribuyentes", según ha subrayado Inmaculada Nieto, quien ha incidido además en que, "de aprobarse", la ley que impulsan PP-A, Cs y Vox tiene un "corto recorrido, puesto que será recurrida, porque contraviene algunos de los criterios básicos establecidos para la gestión cotidiana del Parque, el cumplimiento de la sentencia" referida del TJUE y "para el respeto de las distintas competencias de los actores implicados".

Según ha abundado Inmaculada Nieto a preguntas de los periodistas, la "reflexión política" a la que desde Unidas Podemos por Andalucía invitan "a los grupos que han echado andar esto es si tiene mucho sentido que sigamos adelante".

Tras criticar que "el Gobierno andaluz ha puesto por escrito que esto es una cosa del legislativo" en la que "ellos nada tienen que ver como gobierno" --algo que ha tachado de "insulto a la inteligencia de todas las administraciones y de las personas que lean ese texto"--, la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía ha remarcado que "estamos hablando de un escrito en el que afirmaron que eran conscientes de que el Gobierno central, si veía invadidas sus competencias, recurriría".

"LA ENGAÑIFA HA QUEDADO EN EVIDENCIA"

Para Inmaculada Nieto, detrás de esta proposición de ley hay "única y exclusivamente" una intención de "cambiar un puñado de votos por una decisión que tiene unas formidables consecuencias negativas", y también de "tomar un camino que pueda hacer justificable ante los agricultores a los que les han generado unas expectativas falsas que el tema se paralice, escondiéndose otra vez en lo malo que es el Gobierno central, o en lo mala que es la Unión Europea".

"Esta engañifa ya ha quedado en evidencia, pero es que España se juega además sanciones millonarias por no cumplir una sentencia del TJUE que lleva dictada ocho meses y sobre la que no se han tomado medidas diligentes aún que pongan en pie una salvaguarda cierta del Parque y de su capacidad hídrica", según ha continuado la portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, quien ha llamado a preguntarse si "nos vamos a jugar millones de dinero público por seguir adelante con un tema que quien lo promueve sabe que no lleva a ningún sitio, y que perjudica además a la producción agraria onubense, provenga de regadíos legales o no".

Así las cosas, desde Unidas Podemos por Andalucía piden al Gobierno de la Junta "que le eche un pensamiento" a esta cuestión, y a los grupos parlamentarios que "están cometiendo esta irresponsabilidad, que paren máquinas", y que "no lleguemos al Pleno en el que haya que tomar una decisión sobre esto, porque ya sabemos los perjuicios que desencadena", que son "medioambientales, económicos y sociales", según ha agregado antes de concluir que "no hay rentabilidad electoral que poner en el platillo de una balanza que pese más que esto otro que todos sabemos que va a suceder" con esta proposición de ley.