La Universidad de Huelva acoge una sesión del Foro de Recursos Humanos para "acercar la realidad de las empresas"

La jornada 'Claves para el futuro en la gestión de personas' organizada por la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado una nueva sesión de su Foro de Recursos Humanos, impulsado por la Facultad de Ciencias del Trabajo para "acercar al alumnado la realidad de las empresas y los desafíos a los que se enfrentará en su futuro profesional".

Según ha precisado la institución académica en una nota, el encuentro ha contado con la participación del vicepresidente de Aedipe Andalucía y director de Recursos Humanos de Surexport, Pedro Guanche, quien ha compartido su experiencia sobre las tendencias, las dificultades y las oportunidades que marcan actualmente la gestión de personas en las organizaciones.

Bajo el título 'Claves para el futuro en la gestión de personas', la jornada ha permitido a los estudiantes "conocer de primera mano las necesidades del tejido empresarial y contrastar diferentes perspectivas profesionales sobre un ámbito cada vez más estratégico para las compañías".

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Agustín Galán, ha subrayado la importancia de este foro "como herramienta para conectar la formación universitaria con la realidad laboral". La iniciativa "busca que los estudiantes conozcan las circunstancias que viven los departamentos de Recursos Humanos, las dificultades que afrontan y las soluciones que aplican las empresas, al tiempo que descubren nuevas posibilidades para orientar su carrera profesional".

Durante su intervención, Guanche ha destacado que "la gestión de personas ocupa hoy un lugar prioritario en las organizaciones y que los profesionales de Recursos Humanos forman parte de los comités de dirección de numerosas compañías". En este contexto, ha señalado la "escasez de talento" como uno de los principales retos del mercado laboral, incluso en un escenario de "elevada preparación de los jóvenes y de creciente movilidad profesional".

Asimismo, la inteligencia artificial (IA) ha centrado "buena parte" de los consejos dirigidos al alumnado. Guanche ha animado a los futuros profesionales a continuar formándose y, especialmente, a aprender a utilizar esta tecnología como una "herramienta fundamental" para su desarrollo.

"Su puesto de trabajo no se lo va a quitar una IA, se lo va a quitar otro que sepa utilizar la IA", ha advertido, poniendo el foco en la importancia de la adaptación y el aprendizaje continuo ante la transformación del entorno laboral.

En suma, la jornada también ha servido para visibilizar la diversidad de salidas profesionales vinculadas a los estudios de Ciencias del Trabajo. Además de la dirección y el asesoramiento en Recursos Humanos, destacan "la prevención de riesgos laborales y el diseño, la gestión y la evaluación de políticas de empleo". A estas áreas se suman nuevos campos de especialización, como los planes de igualdad y la aplicación de la IA a las relaciones laborales.