La Universidad de Huelva destaca que un ranking la coloca "entre las mejores del mundo" en el área de Enfermería

La Universidad de Huelva (UHU) ha sido incluida por segundo año consecutivo en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). - UHU

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha sido incluida por segundo año consecutivo en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), la clasificación mundial de materias académicas que forma parte cada año del "prestigioso" Ranking de Shanghai y que mide la excelencia de las universidades en cada una de las categorías temáticas consideradas.

Así lo ha indicado la Onubense en una nota, en la que ha subrayado que, tras ser incluida en otras ocasiones dentro de categorías como Hospitality & Tourism Management (Turismo), Education (Educación) y Comunication (Comunicación), ha entrado en 2025 en el ranking GRAS en la categoría Nursing (Enfermería), como ya ocurriera en 2024, con lo que "se sitúa entre las mejores universidades del mundo en esta disciplina", consiguiendo, por primera vez, mantenerse en el Ranking por segundo año consecutivo.

Además, de las 300 universidades del mundo que se incluyen en la clasificación de Enfermería, la de Huelva se sitúa entre las 11 primeras universidades españolas y obtiene sus puntuaciones más altas en Impacto Científico --índice normalizado de citas-- y Colaboración Internacional, que son dos de los cinco indicadores que se tienen en cuenta diversas áreas.

Estas son la excelencia de la investigación: investigadores con premios internacionales, "altamente citados", editores de revistas internacionales, directores de organismos internacionales; la calidad de las publicaciones: número de artículos en revistas del primer cuartil, Q1, del Journal Citation Reports; las publicaciones con "muy alta calidad" en cuanto a número de artículos en revistas Top Journal, premios internacionales, el impacto de las publicaciones: índice de citas normalizado y el número de colaboraciones internacionales.

El director del Departamento de Enfermería de la UHU, el doctor Juan Diego González, ha mostrado su "satisfacción" por la consolidación de la Universidad de Huelva en "uno de los rankings más prestigiosos a nivel internacional". "Esto es un éxito de la Universidad y no solo del Departamento de Enfermería, ya que quien entra en el ranking es la Universidad y lo hace porque sus investigadores publican los resultados de investigaciones en las revistas más importantes del mundo", ha explicado.

El GRAS evalúa la actividad científica en las diferentes categorías en periodos de cinco años, siendo el periodo 2020-2024 el evaluado en la edición GRAS 2025. En concreto, han sido 13 las publicaciones del año 2024 que han permitido el ingreso de Huelva en el ranking en esta ocasión, de las que 11 son de un total de 17 investigadores del Departamento de Enfermería --y otras dos de investigadores de otros departamentos--, ha detallado su director, tras lo que ha subrayado que el número de publicaciones en ese tipo de revistas ha ido subiendo "cada año", como "también ha ido creciendo la proporción de autoría del Departamento".

Por último, Juan Diego González ha destacado "la labor estructural del equipo de gobierno en la consecución de logros como este". "Nuestro actual rector y vicerrector de Investigación han tenido una importante contribución en la captación de figuras de prestigio internacional", a través del Programa Beatriz Galindo, como la doctora María do Ceu Barbieri --la autora que tiene mayor número de publicaciones valoradas por el ranking en 2024--, y la doctora Emilia Isabel Martins Texeira da Costa, incorporada en 2024 como investigadora distinguida Beatriz Galindo al Departamento de Enfermería de la UHU.

Martins Texeira da Costa, que procede de la Universidad del Algarve y es autora de tres de la publicaciones evaluadas en GRAS 2025, colabora desde 2011 en proyectos con la UHU. Con otras tres publicaciones ha contribuido la doctora María de los Ángeles Merino Godoy, profesora titular de Universidad del Departamento de Enfermería, quien ha mostrado su agradecimiento a su director y al investigador responsable de su grupo de investigación, doctor Juan Diego Ramos, por su "apoyo y acompañamiento en esta etapa de intenso trabajo científico", que han sido "claves", ha agregado.

Por último, la doctora Merino Godoy ha destacado que esta inclusión en el ranking pone de manifiesto "la capacidad de la Universidad de Huelva de captar talento" y su papel en "la transferencia a la sociedad de los resultados de la investigación", tras lo que ha subrayado que la Facultad de Enfermería "forma a enfermeros no solo con grandes habilidades clínicas, sino también con grandes capacidades de investigación".