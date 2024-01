La Universidad de Huelva guarda un minuto de silencio "por la paz"

La Universidad de Huelva ha convocado este martes, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, a un minuto de silencio.

La Universidad de Huelva ha convocado este martes, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, a un minuto de silencio. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha convocado este martes, Día Escolar de la No Violencia y la Paz, a un minuto de silencio en solidaridad con todos los pueblos y naciones que se encuentran en conflicto armado. El acto ha tenido lugar en la Escultura de la Paloma de la Paz, situada en el Campus de El Carmen y han estado presentes la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña; la directora de la Unidad para la Igualdad, Cinta Martos; el presidente de la Aiqbe, José Luis Menéndez López, la secretaria del Consejo Social de la UHU, Susana Duque.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, la directora de la Unidad para la Igualdad, Cinta Martos, ha manifestado que la paz "no solo significa ausencia de guerra, sino que implica tener un entorno libre de toda forma de violencia", por lo que "las constantes violaciones a los derechos humanos y a la libertad individual son la amenaza más común para la paz y el bienestar de una sociedad".

"Por lo que hablar de paz, implica reencontrarse con aquella armonía perdida en nuestro interior, es decir, es el camino que debe llevarnos a respetar, aceptar y tolerar a los demás. La conquista de la paz y la felicidad está en el interior de cada persona", ha agregado.

Por ello, ha señalado que es un "buen momento" para "reflexionar sobre la importancia de una educación en valores, que fomente la solidaridad y la igualdad, principios por lo que se rige la Universidad de Huelva".

"Hoy nos hacemos eco de las palabras de Lupercio Mundim en 'Que se callen los cañones', un poema en contra de la guerra, que contiene una invitación implícita para la construcción de ejercicios culturales y sociales hacía la paz", ha concluido Martos.

I JORNADA UNIVERSITARIA SOBRE NO VIOLENCIA Y PAZ

Asimismo, en el marco de las actividades organizadas con motivo de la celebración del Día Escolar de la No violencia y Paz, el Grupo de Investigación en Epidemiología Clínica y Ambiental y Transformación Social (EPICAS) de la Universidad de Huelva ha coordinado unas jornadas con la colaboración de dos de los centros de investigación de la Onubense con mayor número de investigadores: el Centro de Investigación en Recursos Naturales, Salud y Medio Ambiente (RENSMA) y el Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (Coideso), cuyos directores (JuanPedro Bolívar, y Emilio Delgado) han moderado las dos mesas redondas.

De este modo, la doctora Nuria Arenas, del Coideso, ha señalado que "la realidad internacional muestra a diario conflictos armados y sus terribles consecuencias, por lo que era lógico que estos temas invitasen a la reflexión a nuestros centros de investigación".

"Para nosotros, los temas relativos a la no violencia, a la paz, a la ausencia de conflictos y todo lo que rodea a estos conflictos armados es un tema transversal. Es decir, aunque es cierto que tenemos investigadores e investigadoras trabajando en áreas muy diversas, los temas relativos a la paz son un tema transversal en todas las áreas. Tenemos tres departamentos de investigación, pero luego diferentes grupos de investigación que, desde la Educación, desde la Psicología, desde la Inteligencia Territorial, desde las Migraciones, desde los temas de Igualdad abordan estas cuestiones", ha explicado.

Asimismo, ha añadido que "afortunadamente, gracias a que la UHU apoya estos centros de investigación, hemos aprendido a poder llevar a cabo un trabajo interdisciplinar en esta materia que nos está ayudando mucho a enriquecer ese debate que antes se desarrollaba en grupos muy pequeños y que ahora, en cambio, permite, permite una reflexión más rica gracias a ese intercambio y colaboración entre los centros de investigación".

Por su parte, la rectora, María Antonia Peña, ha señalado que con estas jornadas y el minuto de silencio que hemos convocado "trataremos de demostrar una vez más a la sociedad que los valores de la Universidad son otros, que la Universidad no comparte esa idea de que los conflictos se resuelvan a través de la violencia".

"Y podrán comprender ustedes que para la para la mirada de una historiadora, como soy yo, la guerra es un fenómeno incomprensible. Uno no puede entender que después de tantos siglos y lo que se ha demostrado acerca de que la guerra no trae absolutamente nunca nada bueno, que siempre destruye no solamente las cosas materiales, sino las inmateriales, los sentimientos, las convicciones, las certezas de las personas, pues sigamos otra vez una y otra vez cayendo en esta forma de relacionarnos los seres humanos", ha comentado