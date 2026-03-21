La Universidad de Huelva impulsa el talento joven hacia el mundo rural a través de convocatoria del Campus Rural 2026

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en la presentación de Campus Rural 2026. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha abierto la convocatoria del Programa Campus Rural 2026, una iniciativa de carácter estatal que busca facilitar la incorporación de estudiantes universitarios en prácticas remuneradas en municipios rurales, "contribuyendo así al desarrollo local y al arraigo del talento joven en el territorio". Así, el plazo ordinario de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 31 de marzo de 2026.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el programa está impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y el conjunto de universidades públicas del país. Su objetivo es "fomentar la cohesión territorial y ofrecer nuevas oportunidades tanto a los estudiantes como a las entidades ubicadas en zonas rurales".

En contexto, Campus Rural permite la incorporación de estudiantes de cualquier grado o máster oficial para la realización de prácticas con una duración de entre dos y cinco meses. Estas prácticas están dirigidas a municipios de menos de 5.000 habitantes, pudiendo participar empresas, entidades locales, como consistorios, mancomunidades o comarcas, y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en estos entornos.

Uno de los principales atractivos del programa es que no supone ningún coste económico para las entidades participantes. La remuneración de los estudiantes, fijada en mil euros mensuales, así como su cotización a la Seguridad Social, están cubiertas íntegramente por la iniciativa estatal. Las entidades únicamente deben definir un proyecto formativo y designar una persona tutora, "valorándose además positivamente que se facilite apoyo para el acceso a vivienda".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado el "carácter excepcional" de este programa, subrayando que no solo favorece la llegada de conocimiento a los municipios rurales, sino que también contribuye a generar arraigo y cohesión territorial.

"Es una experiencia fantástica que ningún joven debería desaprovechar y que ninguna entidad debería dejar pasar", ha señalado, incidiendo en la importancia de facilitar soluciones habitacionales para favorecer la estancia de los estudiantes. Asimismo, ha mostrado su orgullo por una iniciativa que cuenta con reconocimiento europeo y que el pasado año permitió gestionar nueve plazas en la provincia, con la previsión de alcanzar hasta quince en esta edición.

Por su parte, el rector de la UHU, José Rodríguez, ha valorado el programa como un éxito alineado con uno de los grandes objetivos de la institución, llevar la universidad a toda la provincia. "La universidad genera conocimiento y forma ciudadanos, y este programa permite trasladar directamente ese conocimiento a municipios que sufren despoblación", ha afirmado. En este sentido, ha insistido en que la institución académica, como servicio público, tiene en la sociedad su principal destinatario, siendo el estudiantado la "materia prima" que contribuye a dinamizar y aportar valor a estos territorios.