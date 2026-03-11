La Universidad de Huelva promueve la igualdad con bancos violetas como "puntos de reflexión" en todos sus campus

Banco violeta en la Universidad de Huelva. - UHU

La Universidad de Huelva (UHU) continúa desarrollando su programa de actividades en torno al Día Internacional de la Mujer con la inauguración de una iniciativa "cargada de simbolismo" como son los bancos violetas. Se trata de una pequeña infraestructura, pero "con un profundo significado social", pensada para "convertirse en un punto de apoyo y referencia para cualquier persona que se sienta vulnerable dentro de la comunidad universitaria".

Según informa la propia UHU en una nota, la presentación ha contado con la participación de la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, quien ha destacado el "valor simbólico y práctico" de estos nuevos espacios. "Los bancos violetas son un símbolo, pero también un espacio seguro dentro de la universidad. Cualquier persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad o que considere que está siendo víctima de algún tipo de abuso puede acudir a uno de estos bancos", ha explicado.

La iniciativa pretende convertir estos elementos del mobiliario urbano en puntos visibles de apoyo dentro del campus. La idea es que cualquier persona que vea a alguien sentado en uno de estos bancos "pueda acercarse y ofrecer ayuda o acompañamiento si fuera necesario".

Además, cada banco incorpora un código QR que dirige directamente a la página del Vicerrectorado de Igualdad, donde se encuentran disponibles los protocolos de prevención frente al acoso sexual y otras situaciones de violencia o discriminación, así como información sobre los servicios de atención y apoyo de la universidad.

Los bancos violetas se han instalado en todos los campus de la universidad, de forma que la mayor parte se ubica en el Campus del Carmen, donde se concentra la mayor parte de la comunidad universitaria, en lugares "estratégicos" y cercanos a los aularios, como los edificios Paulo Freire, Galileo o las facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social, así como en las proximidades de la Facultad de Ciencias Experimentales. También se han colocado bancos en otros espacios universitarios como el campus de La Rábida, el edificio Cantero Cuadrado y el campus de La Merced.

Uno de los emplazamientos más simbólicos se encuentra junto a los servicios de Igualdad, Atención a la Diversidad y Discapacidad de la universidad, en las inmediaciones del Jardín de las Ausentes, un espacio dedicado a la memoria y a la reflexión sobre la violencia de género.

El director del Servicio de Infraestructuras de la universidad, Juan Carlos Andújar, ha señalado que su equipo ha sido el encargado de materializar esta idea. "Es mucho más que un banco. Se trata de un espacio cargado de simbolismo", ha explicado. Los bancos han sido diseñados con un color violeta "muy visible", incorporan una serigrafía con mensajes de "resiliencia y fortaleza" de las mujeres, el escudo de la universidad y el código QR que conecta con los recursos institucionales de igualdad. Además, está previsto ampliar la iniciativa con la instalación de nuevos bancos también en el interior de algunos edificios universitarios.

La jornada ha continuado con otra actividad de sensibilización impulsada desde la Dirección para la Igualdad y Atención a la Diversidad. Su directora, María Ángeles Ortiz, ha presentado un manifiesto performático elaborado por Alba Estrada Jiménez, alumna del Máster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía y estudiante en prácticas en la propia unidad.

La propuesta artística ha consistido en una acción simbólica en la que el propio cuerpo de la estudiante se convierte en lienzo para representar, a través de la pintura, las experiencias de discriminación que muchas mujeres han vivido a lo largo de su vida. Con esta acción se pretende lanzar un mensaje colectivo de "visibilización y apoyo" a todas aquellas mujeres que han sufrido desigualdad o violencia.

Con iniciativas como los bancos violetas y las actividades de sensibilización asociadas, "la Universidad de Huelva refuerza su compromiso con la igualdad, la prevención de la violencia y la construcción de un entorno universitario seguro, inclusivo y comprometido con la justicia social".