La Universidad de Huelva se suma a un proyecto europeo de I+D+i, economía circular y sostenibilidad en materias primas

HUELVA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva, institución académica incorporada este año en el consorcio EIT RawMaterials --el más grande a nivel mundial en innovación y sostenibilidad en el ámbito de las materias primas--, ha anunciado este miércoles que se embarca en otro importante proyecto europeo impulsado por el European Institute of Innovation and Technology (EIT), o Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, integrada en las regiones de las instituciones de educación superior (HEI).

El acuerdo se realiza con vistas a "potenciar la capacidad de innovación, la I+D+i, la especialización inteligente y el emprendimiento en el sector de las materias primas sostenibles, desde el talento científico que atesora la Onubense, englobando al conjunto de la comunidad universitaria", ha explicado el centro en un comunicado.

Se trata de la iniciativa HEI4S3-RM, de la que forman parte nueve socios principales --entre ellos la Universidad de Huelva y la de Oviedo-- y 17 miembros asociados de Europa, entre los que se encuentran universidades, oficinas de transferencia de investigación, empresas de consultoría estratégica de innovación y centros de investigación, entre otros.

A través de este proyecto transversal, se busca dar un impulso a la capacidad de innovación en Europa en el sector de las materias primas y la actividad minera extractiva, y en el marco estratégico de la economía circular y la sostenibilidad. Todo ello "en consonancia con los objetivos y esfuerzos de la UE para desarrollar una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y competitiva".

De esta manera, los resultados del proyecto contribuirán a los objetivos estratégicos y misiones de al menos tres comunidades de conocimiento e innovación (KIC) de EIT: EIT Digital, EIT Climate y EIT RawMaterials. La iniciativa HEI4S3-RM contempla una primera fase que ha arrancado este mismo mes de julio y se extenderá hasta diciembre. El presupuesto total del consorcio es de 1,2 millones de euros --300.000 euros para la primera fase y 900.000 euros para la segunda--, con vistas a dos años, concluyendo el 30 de junio de 2024.

Se busca con la iniciativa conectar universidades de pequeño y mediano tamaño, pero eficientes, con ecosistemas de innovación regionales y locales en el ámbito de la economía circular y la sostenibilidad en los sectores de las materias primas y la minería, promoviendo el emprendimiento y la creación de empleo en el marco de estos retos.

La Universidad de Huelva se convierte así en uno de los socios de este proyecto 'Building Ecosystem Integration Labs', que está coordinado por la Universidad de Oviedo, y en el que participan además instituciones como la Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara (Rumanía), la Technical University of Georg Agricola (Alemania), la Lapland University of Applied Sciences (Finlandia), y la International Hellenic University (Grecia). Como entidades no académicas, se encuentran la Mining and Metallurgy Institute Bor (MMI Bor, Serbia), Geological Survey of Slovenia (Eslovenia) y Pheno Horizon (Polonia).

EIT RAWMATERIALS

La Universidad de Huelva ha destacado además que, con el objetivo de promover las líneas de trabajo y sinergias relacionadas con las materias primas desde la innovación, la sostenibilidad y el emprendimiento, se ha incorporado este año como socio en EIT RawMaterials, el mayor consorcio a nivel mundial del sector de las materias primas, en especial del metal, el mineral industrial y las materias primas críticas (CRM).

"Un paso importante para la Onubense por lo que puede aportar esta institución como miembro del consorcio, teniendo en cuenta el enclave que conforman la provincia de Huelva y la Universidad desde el punto de vista de las materias primas, la minería y su industria asociada, y por supuesto del gran volumen de investigadores dedicados a este sector", ha incidido.