UP y Cs llevan a Pleno del Ayuntamiento de Huelva los restos de Hacienda para "su puesta en valor" y "evitar su tapado"

HUELVA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

UP-IU y Ciudadanos llevarán al Pleno del Ayuntamiento de Huelva de este miércoles, a través de una moción y una pregunta, los restos arqueológicos tartésicos hallados en las obras del antiguo edificio de Hacienda para que el Ayuntamiento se "implique", "se evite su tapado" y la Junta dé "garantías" para su puesta en valor, toda vez que las formaciones, junto a Adelante Andalucía, han confirmado que participarán en la concentración convocada por 'Huelva Te mira'.

Así, la portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Huelva y candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía, Mónica Rossi, ha registrado una pregunta para que el gobierno local "informe sobre las medidas que debe tomar" para evitar la decisión de la Junta de Andalucía de tapar los restos arqueológicos, correspondientes a un puerto de origen tartésico, hallados en las obras de remodelación del antiguo edificio de Hacienda.

De este modo, Rossi ha apelado al alcalde de Huelva a que "reaccione y no se quede de brazos cruzados" ante este "nuevo episodio de maltrato" hacia el patrimonio arqueológico onubense, toda vez que ha reclamado que Huelva "tiene que dejar de ser la ciudad donde todo se tapa" y para eso, tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía, como administración directamente responsable, "tienen que cambiar totalmente de rumbo y defender nuestro maltratado patrimonio histórico".

En este sentido, Mónica Rossi señala que la comisión multidisciplinar impulsada desde ayer por parte la Junta de Andalucía sobre los restos tartésicos existentes en el edificio de Hacienda "responde a las numerosas críticas y a la legítima presión social originadas por su pésima decisión de tapar los restos del puerto tartésico".

Por eso, Rossi exige a la Junta de Andalucía que "no se limite a darse un lavado de imagen, sino a tomar medidas efectivas para poner en valor estos restos".

Así, Rossi ha señalado que el colectivo 'Huelva Te Mira' mantiene una convocatoria de concentración para este jueves, a las puertas del Ayuntamiento de Huelva, al tiempo que a asegurado que la decisión de la Junta de Andalucía de "tapar" los restos tartésicos y continuar "como si nada" las obras en el edificio de Hacienda "no está justificada de ningún modo", ya que "con recursos y con inversión suficiente se pueden integrar en la reforma de dicho inmueble".

Además, Rossi ha lamentado como la actitud "indolente" del alcalde ante todo lo relacionado con los restos arqueológicos de Huelva, sumado al "absoluto desinterés" de la Junta con "su conservación" ya ha provocado "auténticos despropósitos" como "la construcción de edificios sobre los yacimientos ubicados en los cabezos de La Joya y Mundaka, la absoluta falta de medidas para recuperar y poner en valor vestigios como la muralla prerromana situada en la plaza de San Pedro, el abandono del acueducto romano", además de haberse "desinteresado" en el proyecto del museo arqueológico en el antiguo edificio del Banco de España.

"GARANTÍAS"

Por otro lado, el candidato a la Alcaldía de Huelva y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de la capital, Guillermo García de Longoria, ha pedido a la Junta de Andalucía que "garantice definitivamente que no van a tapar los restos tartésicos" hallados en el edificio de Hacienda y al equipo de Gobierno municipal que "adopte todas las medidas que sean necesarias dentro de su competencia para evitar esa actuación".

Longoria, que ha estado acompañado de la viceportavoz de Cs Noelia Álvarez, ha anunciado que el Grupo Municipal de Ciudadanos reclamará a través de una moción en el pleno de este miércoles que "todos los grupos políticos, gobierne quien gobierne, muestren su rechazo a la intención de la Junta de Andalucía de ocultar el patrimonio de Huelva invirtiendo lo que sea necesario porque Huelva no puede ser para la Junta menos que otras ciudades andaluzas".

El candidato a la Alcaldía de la capital le ha pedido a la Junta que "escuche a los expertos de la Universidad de Huelva y a todos los técnicos" porque "hay soluciones para que no se tapen los restos, se protejan y puedan ser visitables".

"Desde Cs no vamos a parar hasta que se decida por parte de la Junta de Andalucía no tapar los restos tartésicos. Afortunadamente, gracias a la iniciativa popular, a que hemos presentado mociones en los distintos plenos y a la presión que estamos ejerciendo, parece que la Junta se está planteando no taparlos como pretendía en un principio", ha señalado García de Longoria.

En opinión del portavoz de Cs, "está en juego la historia de la ciudad, y ese patrimonio hay que ponerlo en valor y no repetir los mismos errores que se llevan años cometiendo, tapar la historia de Huelva, tapar elementos arqueológicos únicos en España".

Por ello, García de Longoria ha anunciado que apoya la concentración de este jueves, en la plaza de la Constitución, a la que ha invitado a todos los onubenses porque es "una cuestión de justicia, porque está en juego está nuestro patrimonio y nuestra historia".

"Sólo pedimos a la Junta de Andalucía que haga lo mismo que hace en otras ciudades andaluzas, tomar todas las medidas técnicas y económicas que sean necesarias para proteger los restos hallados e integrarlos en el edificio ya que estamos hablando de almacenes portuarios tartésicos datados entre los siglos VIII y VI AC, un legado que no tiene ninguna otra ciudad en el mundo", ha concluido el candidato de Cs a la Alcaldía de Huelva.

"ÚNICA PROVINCIA ANDALUZA SIN UN CONJUNTO ARQUEOLÓGICO"

Por otro lado, el concejal de Adelante Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Jesús Amador, ha reclamado, "como lo hace la propia sociedad onubense, la puesta en valor de nuestros restos arqueológicos, de nuestro patrimonio y de nuestra historia", en relación a los restos de origen tartésico, encontrados en las obras del antiguo edificio de Hacienda, frente al Ayuntamiento de Huelva, y que la Junta quiere "tapar" para seguir con su plan de construir en ese solar la Delegación del Gobierno andaluz.

"Desde Adelante Andalucía volvemos a apoyar a la sociedad onubense que pide no ser menos que nadie", ha manifestado, al tiempo que ha lamentado que "Huelva es la única provincia andaluza en la que no existe un conjunto arqueológico".

En esta línea, el concejal de Adelante ha remarcado sus iniciativas, tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Huelva, para la creación del conjunto arqueológico para Saltés y la "necesidad" de inversión para "poner en valor y disfrutar, tanto los onubenses como los visitantes, de toda la riqueza que hay en ese enclave". Sin embargo, "nadie haya hecho nada por defender lo que tenemos en la propia ciudad".

Es por ello que Amador ha reivindicado al Gobierno de Juanma Moreno, "inversión pública y respeto a la sociedad onubense que lo que quiere es disfrutar de su historia", toda vez que también ha hecho un llamamiento a la próxima concentración convocada por 'Huelva te mira'.