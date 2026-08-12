Valverde suspende finalmente su Feria de Agosto ante los riesgos por el incendio de Niebla (Huelva)

Zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva), Syra Senra, ha anunciado este miércoles la suspensión oficial de la Feria de Agosto del municipio debido a la evolución del grave incendio forestal originado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla. La regidora ha subrayado que la "prioridad absoluta" de su equipo de gobierno es "no poner en riesgo a la población" ni interferir en los trabajos de extinción de las brigadas desplegadas en la zona.

Así lo ha indicado la regidora en un vídeo publicado en las redes sociales del Ayuntamiento valverdeño, consultadas por Europa Press, para informar a la ciudadanía tras la reunión de evaluación del operativo.

Senra ha explicado los motivos que han llevado a tomar esta "dolorosa pero responsable" medida. "Cuando termina la reunión y nos informan, nos dan la palabra a los alcaldes y yo no tengo más remedio que preguntar qué pasa con la feria de Valverde del Camino, que hace 48 horas, el lunes, me habían dicho que la teníamos que aplazar y que ahora tenemos que saber qué va a pasar", ha relatado.

Según ha detallado la alcaldesa, desde el dispositivo han indicado que "Valverde está muy cerca del peligro" y que, "evidentemente, poner en riesgo a la población en la celebración de un evento multitudinario, poner en riesgo a vecinos que quieran acercarse a esta fiesta y también poner en riesgo a las personas que están trabajando para extinguir este incendio si aquí en Valverde ocurriera algo, no es una opción".

"Está claro que tenemos que ser responsables con la situación que está ocurriendo, que es una tragedia para nuestra provincia. Tenemos que ser consecuentes con nuestras decisiones, por eso tomamos la decisión de que este año la feria queda suspendida. Una decisión que me duele", ha manifestado la alcaldesa.

Senra ha expresado su empatía con los vecinos y sectores afectados y ha lamentado el "gran impacto" de la cancelación. "Me duele y lo comparto con cada uno de vosotros, porque es una decisión que evidentemente nadie querría tomar nunca por muchos motivos; por motivos económicos, fundamentales también, y porque es una fiesta muy especial, de las más especiales de nuestro municipio".

Pese a la gravedad de la situación, la alcaldesa se ha mostrado confiada en que el pueblo de Valverde "va a entender esta decisión", porque es un pueblo "solidario con lo que está ocurriendo, consecuente y responsable con lo que le puede ocurrir también a nuestro término".

Asimismo, ha querido agradecer el apoyo recibido por parte de los vecinos "todos estos días" y la "fuerza" que la han transmitido "todo este tiempo", toda vez que ha dedicado unas palabras de reconocimiento y aliento al amplio dispositivo que combate las llamas sobre el terreno.

"Quiero agradecer al pueblo de Valverde, a todos los vecinos y vecinas, y quiero agradecer a todos los medios de extinción: Infoca, bomberos del Consorcio, la UME, Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y al Ejército, que se ha incorporado también. Todas estas personas están dejándose la vida para que este infierno acabe. Y eso es lo que queremos todos, que este infierno acabe", ha concluido.