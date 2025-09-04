Varios heridos y una mujer evacuada al hospital tras una colisión en Zalamea la Real (Huelva)

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas este jueves, entre ellas una mujer ha tenido que ser evacuada al hospital, tras la colisión entre un turismo y un camión en la N-435, a la altura de Zalamea la Real (Huelva), según ha indicado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

De este modo, el 112 ha indicado que sobre las 9,30 horas de este jueves, han recibido el aviso por una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 173 de la N-431, a la altura de Zalamea la Real, que provocó que el coche se precipitara a una cuneta y en la que se alertó de varias personas heridas.

Además, los bomberos del Consorcio Provincial tuvieron que desencarcelar a unos de los heridos, ya que se había quedado atrapado en el interior del vehículo.

Así, varias personas han resultado heridas, sin que se haya precisado el número exacto, toda vez que una mujer de 32 años ha tenido que ser evacuada al Hospital Comarcal de Riotinto, aunque se desconoce su estado de salud.