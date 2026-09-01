Varios municipios del PSOE en Huelva se suman a las concentraciones convocadas este 2 de septiembre en apoyo a Ceuta

Decenas de migrantes caminan por la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

HUELVA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Moguer y Fuenteheridos (Huelva), ambos gobernados por el PSOE, se suman a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias para este 2 de septiembre a las 20,00 horas --coincidiendo con el Día de Ceuta--, en apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria. Por su parte, Aracena, Bonares y Santa Olalla del Cala, también con alcaldes socialistas, han decidido organizar otras acciones paralelas a la convocada por dicha entidad.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar (PSOE), ha confirmado que el municipio secundará este miércoles la concentración convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias por "una cuestión de solidaridad territorial, empatía y sobre todo de unidad, y para que todo el mundo muestre que existe un territorio, una población y un Gobierno" y que "esos tres pilares básicos tienen que participar permanentemente, no solo de las decisiones, sino también de las acciones que se tomen en la gestión de lo público".

"Es preciso que también de una forma pacífica, ordenada y sobre todo respetuosa, mostremos esa solidaridad y ese apoyo al pueblo ceutí, que en este momento está viviendo una situación especialmente sensible y tensa, que ningún gobernante queremos", ha insistido el alcalde.

Asimismo, ha reiterado que con esta concentración se quiere mostrar que "esos tres principios básicos --Gobierno, territorio y población-- trabajen bajo el mismo criterio y siempre amparados por el respeto, la solidaridad y esa paz social que tan demandada es por los gestores de lo público".

Por otro lado, Cuéllar ha asegurado que no ha recibido "ninguna comunicación oficial" por parte del PSOE que "prohíba, limite o que diga que no se organice" la concentración, sino "todo lo contrario". "Somos un partido que siempre ha presumido, y sigue haciéndolo, de libertad de expresión, de comunicación o de concentración. Y en este caso, a mí particularmente y a mi agrupación a nivel provincial y a nivel local, no nos ha llegado hasta este momento nada".

"Hemos actuado en consecuencia siguiendo, más que nada, el sentir de una ciudadanía, de un pueblo y de una forma de gestionar al lado del ciudadano, y siempre de forma pacífica, solidaria y respetuosa. En nuestro partido, así hemos actuado siempre, pero especialmente estando al lado de los ciudadanos. Y podemos presumir que hemos sido el partido que más cercano ha estado siempre a la ciudadanía. En mi caso, convocamos para estar al lado de la ciudadanía y mostrar a Ceuta que no está sola", ha abundado.

Al respecto, el alcalde moguereño ha señalado que sabe "perfectamente" cómo actuar con sus conciudadanos y ha avanzado que "ni ha llegado ni llegará ninguna queja por la concentración".

En este punto, el alcalde ha recordado que Moguer es un municipio receptor de migrantes, por ello, ha insistido en que "todas las administraciones --Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamientos-- tienen que coparticipar mucho en la gestión de la situación de los flujos migratorios".

En este sentido, ha enfatizado que "en Moguer, que se vive de una forma pacífica permanentemente, precisa que aumenten también los servicios", ya que es un pueblo que "pasa de 25.000 habitantes a casi 40.000 durante las campañas agrícolas".

"Todo eso conlleva la necesidad de duplicidad de servicios, mayor atención sociosanitaria por parte de la Junta Andalucía, mayor presencia dotacional de seguridad por parte del Gobierno Central, mayor cooperación por parte de las competencias provinciales de la propia diputación y eso al final es lo que quieren los ciudadanos, que todos participemos de en este caso algo que precisa de la atención de todas las administraciones y ahí es donde tenemos que seguir trabajando juntos", ha afirmado.

Al respecto, ha remarcado que esta situación "no solo pasa en Moguer", sino en pueblos del entorno, eminentemente agrícolas, y que "viven bajo el prisma de esa paz social". "Llevamos 40 años trabajando así, y esos ayuntamientos precisan que cuando haya mayor pico de afluencia, haya mayor prestación de servicio por parte de las administraciones que tienen la competencia".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Fuenteheridos también se ha sumado a este concentración y ha explicado que traslada su "más sincero de apoyo y solidaridad" a Ceuta como "pueblo que valora profundamente la convivencia, la cercanía, y el sentido de la comunidad", toda vez que hace llegar un "mensaje de afecto y respaldo".

Asimismo, ha señalado que el municipio es "consciente" de que detrás de estas noticias "hay personas, familias y una comunidad que merece sentirse acompañada". "Por ello, queremos expresar nuestra cercanía con el pueblo ceutí, reconociendo su capacidad para afrontar los desafíos con responsabilidad, serenidad y espíritu de convivencia".

A PETICIÓN DE UN CIUDADANO DE ORIGEN CEUTÍ

Por otro lado, el municipio de Aracena también mostrará este miércoles su apoyo al pueblo de Ceuta, "marcado este año por la crisis social y humanitaria originada a partir de los acontecimientos ocurridos a finales del pasado mes de julio".

No obstante, en Aracena, la concentración se realizará, tal y como ha confirmado el propio Ayuntamiento, por "iniciativa de un vecino de la ciudad de origen ceutí", a las 20,00 horas, en la plaza Marqués de Aracena, y que será "una concentración solidaria, pacífica y apartidista para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Ceuta, las personas migrantes y la gente que trabaja en Marruecos a favor de su democracia".

Se trata de una concentración que cuenta con la preceptiva autorización de la Subdelegación del Gobierno en Huelva y el informe favorable del Ayuntamiento de Aracena, y que ofrece a la ciudadanía deL municipio y su comarca "la posibilidad de informarse y mostrar públicamente su solidaridad con las personas que sufren esta crisis y, especialmente, su apoyo a la ciudad hermana de Ceuta".

CONCENTRACIONES ALTERNATIVAS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Bonares ha convocado este miércoles a las 12,00 horas a la lectura de un manifiesto en apoyo a la ciudad de Ceuta en las puertas del Consistorio. Con este "sencillo acto" el municipio quiere mostrar "la cercanía y solidaridad con los ceutíes y reivindicar el derecho de todos a vivir juntos, con respeto, seguridad y en paz".

"Porque creemos que estar unidos también es una forma de acompañar y de defender la convivencia. Ceuta no está sola. Únete y acompáñanos. Bonares está con Ceuta", han indicado desde el Ayuntamiento de Bonares a través de sus redes sociales.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala también se ha desvinculado de la convocatoria de la FAMP ya que, según ha explicado en un comunicado en sus redes sociales, está "promovida desde distintos ámbitos partidistas que puedan contribuir a generar mayor crispación, confrontación o polarización".

Con este acto desde el Ayuntamiento de Santa Olalla quieren expresar su "solidaridad y apoyo" a la ciudadanía de Ceuta ante la situación que se está viviendo, "trasladando un mensaje de serenidad, unidad y confianza en la respuesta de las instituciones".

"La situación de Ceuta requiere una atención especial y una actuación firme, coordinada y responsable. Su condición de ciudad española y de frontera exterior de la Unión Europea hace especialmente necesaria la colaboración entre las administraciones españolas y las instituciones europeas para afrontar los retos relacionados con la seguridad, la protección fronteriza y la defensa de los derechos fundamentales. En estos momentos de incertidumbre y tensión, consideramos fundamental poner en valor los principios que nos permiten avanzar como sociedad: el respeto, la convivencia, el diálogo y la unidad", han subrayado.