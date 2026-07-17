'La vengadora de las mujeres' llega este sábado a Niebla (Huelva) con una revisión de Lope de Vega

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HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XLI Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla, organizado por la Diputación de Huelva a través de su Área de Cultura, continúa ofreciendo su programación oficial este sábado, 18 de julio, con la representación de 'La vengadora de las mujeres', una de las obras menos conocidas de Lope de Vega y, al mismo tiempo, una de las "más sorprendentes" por la vigencia de los temas que plantea.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa como todos los espectáculos del festival, la función comenzará a las 22,30 horas en el Patio de Armas del Castillo de los Guzmanes.

La propuesta, coproducida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Teatro del Temple, recupera un texto del Siglo de Oro que sitúa en el centro de la acción a la princesa Laura, una mujer que desafía las convenciones de su tiempo al defender la capacidad, la libertad y la independencia de las mujeres frente a los prejuicios sociales que imperan en esa época. Ambientada en el Reino de Bohemia, la obra presenta a Laura como impulsora de una escuela en la que promueve el pensamiento crítico y cuestiona las ideas que relegan a las mujeres a un papel secundario en la sociedad.

A partir de esta premisa, Lope de Vega construye una comedia en la que el humor, el amor, los enredos y la belleza del verso se entrelazan con una reflexión sobre la igualdad, la libertad y el derecho de las mujeres a decidir su propio destino. Con dramaturgia de Alfonso Plou y María López Insausti y dirección de Carlos Martín, el montaje respeta la esencia del texto original, al tiempo que adapta algunos elementos para facilitar su comprensión al público actual, "manteniendo intacta la riqueza del lenguaje y la fuerza poética del autor".

La puesta en escena destaca por "su dinamismo, el ritmo de la acción y el cuidado trabajo actoral", dando lugar a una versión accesible y contemporánea de una obra poco representada del repertorio de Lope de Vega, cuya temática continúa despertando el interés del público por la actualidad de su mensaje.

El reparto está integrado por Silvia de Pé, Gabriel Moreno, Héctor Carballo, José Vicente Moirón, Xavi Caudevilla, Nacho Rubio, Chavi Bruna, Lorena Berdún e Itziar Miranda. La escenografía corre a cargo de Óscar Sanmartín y Carlos Martín, con vestuario de Agustín Petronio, música original de David Angulo, iluminación de Felipe Ramos y asesoría de verso de Pepa Pedroche.

Tras la representación inaugural el pasado sábado de Flamenco Patrimonio, interpretado de forma magistral por el Ballet Flamenco de Andalucía, el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla continúa durante los meses de julio y agosto ofreciendo al público una programación de primer nivel que reúne algunas de las mejores producciones nacionales de teatro clásico y danza en el marco patrimonial único del Castillo de los Guzmanes.

Las entradas para las ocho funciones del Castillo de Niebla están a la venta en Hipercor y Tiendas El Corte Inglés, mediante venta telefónica 902 400 222 y online 'www.elcorteingles.es/entradas'. Las entradas se podrán comprar también en el mismo Castillo a partir de las 19,00 horas el día del cada espectáculo si quedasen localidades.

Asimismo, el festival ofrece un servicio de ludoteca gratuito los días de función en el propio Castillo. De forma paralela a esta programación principal, el ciclo 'Atrévete' llevará las artes escénicas a la Plaza de Santa María cuatro jueves de julio y agosto, de los que esta semana ha sido el primero. La programación completa puede consultarse en 'https://www.diphuelva.es/teatroniebla'.