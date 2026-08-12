Veterinarios recogen material de primera necesidad para los animales afectados por el incendio de Niebla (Huelva)

Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). A 10 de agosto de 2026 en Niebla, Huelva (Andalucía, España). L - Clara Carrasco - Europa Press

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla se ha sumado a la iniciativa solidaria promovida por la Asociación de Medicina Felina Veterinaria de Sevilla, para prestar apoyo a los animales afectados por el incendio forestal registrado en la localidad de Niebla (Huelva) y sus alrededores, el cual se ha consumido ya más de 28.000 hectáreas y se encuentra en situación operativa 2.

En este marco, el Colegio de Veterinarios de Sevilla ha trasladado en una nota que quiere colaborar con esta ación y ha establecido como punto de recogida de materiales de primera necesidad, que serán destinados a los animales que se encuentren afectados o que hayan tenido que ser evacuados como consecuencia del incendio. A su juicio, la colaboración de los profesionales veterinarios ha resultado "especialmente importante" en situaciones de emergencia como la actual.

Desde la entidad se ha hecho un llamamiento a todos los colegiados para que, en la medida de sus posibilidades, colaboren con esta iniciativa mediante la aportación de materiales de primera necesidad, entre ellos, correas y transportines; guantes y jaulones; vendas y material sanitario; cremas antibióticas y cicatrizantes; suero; latas de comida húmeda; geles lubricantes oculares y lágrimas artificiales.

Asimismo, ha informado que el punto de recogida será en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, de lunes a jueves, de 8,00 a 15,00 horas, y los viernes, de 8,00 a 14,00 horas, durante el mes de agosto.