Víctimas de Adamuz finalizan la ronda de reuniones a la espera de que acabe la investigación

Imagen de archivo del presidente de la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz Mario Samper en declaraciones a la prensa. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha finalizado este jueves la ronda de reuniones programadas esta semana con diferentes entidades involucradas en el accidente ferroviario del 18 de enero. Aunque cada una ha tenido un resultado distinto y "hay buena voluntad", desde la asociación esperan a que "se finalice la investigación y se depuren responsabilidades".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha explicado que este jueves se han reunido con el director de seguridad de infraestructuras de Iryo, puesto que uno de los dos trenes siniestrados en el accidente pertenece a la compañía italiana.

En este sentido, Samper ha detallado que desde la compañía querían tener "una primera toma de contacto informal en donde le comentáramos cuáles eran nuestras inquietudes y nuestras necesidades y a partir de ahí, contactar con las personas adecuadas de Iryo y dar una respuesta".

No obstante, Samper ha asegurado que salieron "muy satisfechos" de la reunión con la Agencia Europea del Ferrocarril de este miércoles, ya que ha mostrado su "confianza" en una institución independiente "de cualquier organismo español".

"Desde la agencia nos dieron bastantes garantías de que ellos sabían que la investigación se estaba haciendo de forma independiente y que van a tener ellos acceso al borrador de los propios investigadores, que es algo que nos preocupaba, que no hubiera control sobre ese primer borrador y luego se pudiera manipular. Pero ellos van a controlar esto también", ha manifestado Samper.

Por otro lado, el portavoz de la asociación ha señalado que desde la agencia europea son "conscientes" de que la CIAF "tiene escasos medios, sobre todo humanos, también económicos" y, por ello, "iban a hacer lo posible por ayudar en este sentido".

"En general, han abierto un canal de comunicación con nosotros invitándonos a que hablemos cada vez que queramos con ellos para cualquier duda y se ha mostrado con muy buena disposición hacia nosotros, y, por ello, hemos salido satisfechos", ha valorado.

Por otro lado, en cuanto a la reunión con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, Samper ha asegurado que iban "con las expectativas bajas" porque ya habían escuchado sus declaraciones en el Parlamento, por lo que ya "imaginaban" las respuestas "que iba a dar". "Más o menos ha tenido la misma sensibilidad con nosotros, aunque sí es verdad que entró en la reunión pidiéndonos disculpas por lo que había pasado y manifestándonos que lamentaba mucho lo que había ocurrido, bueno, como mínimo eso", ha manifestado.

"Pero bueno sobre la respuesta a las inquietudes que teníamos, lo que nos esperábamos. Lo que ha hecho es utilizar los diversos entes a su alrededor para echarles las culpas de todo lo que le íbamos diciendo. Por ejemplo, el robo de materiales, decía que era culpa de la CIAF que había abandonado supuestamente la investigación en el lugar del accidente. Esto sabemos que no es así, o que la manipulación de los documentos era responsabilidad de Ayesa", ha explicado.

Además, Samper ha destacado "un detalle" que considera que "sí es bastante importante" y es que "confirmaba que si bien no había reducido las revisiones de mantenimiento de la vía con la máquina extraocultadora, tampoco se habían ampliado, mientras que sí se había ampliado enormemente el número de trenes que circulaban por esas vías". "También nosotros tenemos constancia por trabajadores del ferrocarril que dicen que sí se han reducido las revisiones y, posiblemente, si no se hubieran reducido se había detectado la rotura de la vía y no estaríamos hablando ahora de lo que estamos hablando", ha añadido.

Además, ha indicado que la reunión finalizó con la petición de que abandonara el cargo porque no lo ven "capacitado para ello, tras lo que había pasado", pero "se ha negado porque decía que su responsabilidad es precisamente la contraria" y que "si finalmente el juzgado emite una resolución imputándolo de la causa, sí dimitiría". No obstante, ha señalado que el presidente de Adif "ha abierto un canal de comunicación para en cualquier momento llamarlo y preguntarle cualquier cosa o trasladarle cualquier inquietud".

"En definitiva, hay buena voluntad por todas las partes de tratarnos bien, pero bueno, aquí estamos, a ver si finalmente conseguimos que termine la investigación y se depuran responsabilidades e ir cerrando algunos temas", ha señalado.

INVESTIGACIÓN

Por otro lado, sobre el último informe emitido por la Guardia Civil en el que confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, Samper ha señalado que tuvo conocimiento de la rotura "hace ya dos meses", porque "hay unos gráficos en los que se ve una caída de tensión de la línea" y "en este caso cuando la tensión cae y se mantiene durante el tiempo eso es un indicio de que el rail está rota".

No obstante, ha apuntado que el presidente de Adif durante la reunión le negaba este extremo, pero "ni 24 horas después aparece el informe donde dice que sí, que efectivamente, que esto es un indicio súper claro de que el carril está roto". "Nosotros ya lo sabíamos hace tiempo, pero era muy claro, no sé por qué este señor lo niega o pone trabas a esa información".

"Al final todos los datos van a salir y se tendrá que asumir responsabilidades porque a mí lo que me está pareciendo es que se hacen pocas revisiones, que luego sí hemos podido ver una semana después. Todo esto se va a saber. Ahora ya es la jueza la que a su criterio imputará las responsabilidades. Yo las estoy viendo muy claras, pero bueno, veremos a ver qué es lo que dice la jueza finalmente", ha finalizado.