El portavoz de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, junto a los miembros de la junta directiva de la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, Rafael Rico y Marta Salcedo. - Ananda Manjón - Europa Press

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz (AVDA) ha pedido al PP sumarse al compromiso de adhesión al pacto de estado promovido por las propias víctimas de las tragedias ferroviarias que tiene por objetivo "un acuerdo duradero para mejorar la seguridad ferroviaria, garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias y promover una justicia ágil y eficaz".

Según ha indicado la entidad en un comunicado, hasta el momento Frente Amplio, Esquerra Republicana, PSOE, Podemos, Adelante Andalucía, Izquierda Española y Vox han firmado el compromiso de adhesión.

La asociación ha asegurado que continuará trabajando para "lograr la adhesión del Partido Popular y mantiene abierta la vía del diálogo". "El objetivo no es señalar por razones partidistas, sino conseguir que ninguna víctima vuelva a encontrarse desprotegida y que la prevención, la asistencia y la justicia se conviertan en compromisos estables de todo el Estado. Seguimos intentándolo. No vamos a renunciar a un pacto que consideramos necesario para todas las personas que utilizan el ferrocarril", han enfatizado desde la entidad.

"No se está pidiendo un respaldo a un Gobierno ni a una formación política. Se reclama un acuerdo duradero para mejorar la seguridad ferroviaria, garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias y promover una justicia ágil y eficaz, promovido por las propias víctimas", ha manifestado la entidad.

Asimismo, la AVDA señala que para las víctimas "resulta especialmente doloroso comprobar que, después de las tragedias y del sufrimiento de tantas familias, todavía no se ha conseguido una adhesión compartida de todas las fuerzas políticas consultadas", toda vez que recalcan que "la seguridad de quienes viajan en tren y la protección de quienes sufren una catástrofe no deberían depender de mayorías parlamentarias ni de ciclos electorales".

Por lo tanto, la entidad ha reiterado que es "imprescindible" que el PP explique "qué objeciones concretas mantiene respecto de la adhesión y si existe alguna propuesta que permita resolverlas". "Agradecemos su respuesta por escrito, pero esta no aclara por qué no suscribe los compromisos de trabajo conjunto contenidos en el documento remitido a todas las formaciones", han subrayado.

No obstante, la asociación reconoce y agradece que el Partido Popular, mediante una carta remitida por el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, el 11 de noviembre, "haya manifestado expresamente su respaldo a las tres reivindicaciones fundamentales de las víctimas: seguridad ferroviaria, atención integral y justicia ágil y eficaz". También valora su disposición al "diálogo y sus propuestas de actuación".

Sin embargo, dicha carta, a juicio de la entidad, "no formaliza la adhesión al compromiso solicitado por las víctimas: participar junto con las demás fuerzas políticas en una mesa de trabajo para construir un Pacto de Estado, impulsar las iniciativas derivadas de él con independencia de las mayorías parlamentarias y garantizar la participación activa y permanente de las asociaciones de víctimas".

"TRES PILARES IRRENUNCIABLES PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA"

En este sentido, la propuesta de Pacto de Estado nace "desde una voluntad estrictamente ciudadana, apartidista y constructiva", y exige a los partidos políticos asumir tres ejes "fundamentales" como materias "prioritarias" de cara a los primeros cien días de la próxima legislatura.

Por un lado, priorizar la inversión, la prevención, el mantenimiento de la red y la consolidación de un órgano de supervisión técnica plenamente independiente. En segundo lugar, atención integral a las víctimas mediante el desarrollo de un marco legal coordinado que garantice asistencia médica, psicológica, social y jurídica continuada en tragedias colectivas.

El tercer eje es dotar de "recursos suficientes" a los procedimientos judiciales, asegurar el acceso a la información y promover la especialización de tribunales en grandes accidentes.

"Queremos que las víctimas seamos parte activa y permanente de este proceso, desde su planteamiento inicial hasta el desarrollo de los compromisos que puedan alcanzarse. Esta propuesta nace de nosotros y queremos construirla con ustedes, desde el diálogo, la responsabilidad institucional y el consenso. No pedimos que estén de acuerdo en todo. Les pedimos que se pongan de acuerdo en aquello que nunca debería dividirnos: la vida, la seguridad, la justicia y la dignidad de las personas", han expresado en la propuesta.