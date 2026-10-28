Víctimas de Adamuz se ponen a disposición de los afectados por el accidente de Urda: "Desgarra heridas todavía abiertas"

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha trasladado todo su "cariño, apoyo y solidaridad" a las víctimas y familiares del "trágico" accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha se ha saldado hasta el momento con 64 víctimas mortales, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla La Mancha minutos antes de las dos de la tarde.

En un comunicado, la asociación ha señalado que esta nueva tragedia "desgarra unas heridas que todavía permanecen abiertas" y hace a los afectados por el accidente del pasado mes de enero en Adamuz (Córdoba) sentirse "especialmente cerca de quiénes hoy están sufriendo", por lo que se ponen a su "disposición".

"Nuestro pensamiento y nuestro corazón está con quienes han perdido a sus seres queridos, con las personas heridas y con todas las familias que están viviendo momentos de enorme angustia e incertidumbre", remarca la asociación en su comunicado.

Asimismo, subraya que en estos momentos "tan difíciles", el "cariño" y el "acompañamiento" son "especialmente importantes", por lo que ponen la asociación a "disposición de todas las personas afectadas" para "ofrecerles apoyo, cercanía" y compartir su experiencia "en todo aquello que pueda serles de ayuda".

De la misma manera, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha querido también "agradecer" la labor de los servicios de emergencias y de "todos los profesionales que están atendiendo a las víctimas" y concluye el comunicado enviando "todo su cariño" y "un abrazo enorme" a las víctimas y sus familias.

Este accidente ferroviario por alcance de dos trenes de alta velocidad entre Urda y Los Yébenes (Toledo) ha dejado al menos 64 fallecidos y 80 heridos y supera ya al del pasado 18 de enero, cuando un tren de Iryo que partió de Málaga descarriló en los desvíos de entrada de vía 1 de Adamuz e invadió la vía contigua, por donde circulaba un Alvia que había salido de Atocha y tenía como destino Huelva, que tras colisionar contra el Iryo también descarriló.

En total, 46 personas --27 de ellas de la provincia de Huelva-- perdieron la vida y 152 resultaron heridas en Adamuz. Actualmente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está investigando la tragedia.