Presentación XX Feria Agroganadera de Villanueva de los Castillejos (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

Villanueva de los Castillejos (Huelva) celebrará los días 4, 5 y 6 de diciembre la XX Feria Agroganadera del Cerdo Ibérico y su Industria, una edición especialmente significativa con la que el municipio conmemora dos décadas de "compromiso" con uno de sus principales motores económicos y señas de identidad.

El acto de presentación ha tenido lugar este martes en las instalaciones de Jamones y Embutidos Lucas, una de las empresas locales del sector ibérico, y ha contado con la presencia del alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez; el presidente de la Mancomunidad de Municipios Beturia, José Alberto Macarro; y el coordinador de Marca Huelva de la Diputación Provincial de Huelva, Pedro Yórquez.

Al encuentro han asistido también empresarios locales del sector y Juan José Ponce, miembro de la organización e impulsor de la feria desde sus inicios, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado "la importancia de alcanzar las veinte ediciones de una feria que ha sabido crecer y ganar reconocimiento sin perder su estrecha vinculación con el sector y con el municipio". Rodríguez ha puesto especialmente en valor "el espíritu emprendedor de los empresarios locales, su capacidad para generar empleo y su apuesta por la calidad y la excelencia de sus productos".

El primer edil ha destacado la doble vertiente promocional y comercial de la feria, cuya celebración a las puertas de la Navidad supone una "importante oportunidad de negocio" para las empresas expositoras. Junto a ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una amplia programación de actividades para todos los públicos, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de un fin de semana con todo tipo de propuestas.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios Beturia, José Alberto Macarro, ha subrayado la importancia del sector ibérico para el conjunto del Andévalo, "tanto por su capacidad para generar empleo y riqueza como por su contribución a la conservación de la dehesa y al mantenimiento de la actividad económica en el medio rural".

"Esta feria es una herramienta perfecta para promocionar, respaldar e impulsar una industria esencial para nuestro territorio", ha manifestado Macarro, quien ha reafirmado el compromiso de Beturia con la organización de este encuentro, consciente de que "el fortalecimiento del sector ibérico beneficia al conjunto de la comarca".

El coordinador de Marca Huelva, Pedro Yórquez, ha destacado la colaboración de la Diputación con los proyectos "que engrandecen la provincia" y ha señalado que, "sin duda alguna, este es uno de ellos, centrado en el ibérico, un sector muy representativo de la provincia y de la comarca del Andévalo, por la importancia que tiene para la economía y el territorio".

Asimismo, ha explicado la participación desde la entidad provincial en la zona expositiva, "aportando cuatro especies de cerdo ibérico, dos de ellos en peligro de extinción" y también en la organización de las Jornadas Técnicas que se celebrarán el día 27 en Huerto Ramírez.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN SUS 20 AÑOS

La vigésima edición de la Feria Agroganadera del Cerdo Ibérico y su Industria contará con una amplia programación que mantendrá las actividades más representativas del evento e incorporará propuestas de carácter conmemorativo.

Uno de los momentos más destacados tendrá lugar el viernes 4 de diciembre, tras la inauguración oficial, con la entrega de las distinciones Encina de Oro a seis empresas del sector ibérico local: Jamones Matías, Roque Macías Jamones, Juan Márquez e Hijos, Jamones Asensio, Jamones Kiko y Jamones y Embutidos Lucas, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo económico del municipio.

Ese mismo día se realizará un reconocimiento institucional a la Agrupación de Protección Civil por su labor durante los incendios del pasado verano y tendrá lugar el nombramiento de Javier Limón como padrino de esta vigésima edición, quien participará en una actividad gastronómica junto a la Asociación de Mujeres Entre Nosotras.

La jornada del sábado contará con la presencia de modelo, presentadora y actriz onubense, Laura Sánchez, que recibirá la distinción de embajadora de la feria y participará junto al alcalde en la actividad gastronómica 'La frontera del sabor'.

La exposición morfológica del cerdo ibérico, la exhibición de elaboración artesanal de chacinas a cargo de maestras chacineras locales, la tradicional pesada del cerdo en romana y el III Concurso de Croquetas Ibéricas Caseras volverán a ocupar un lugar destacado en la programación.

A estas propuestas se sumarán talleres gastronómicos, degustaciones, actividades infantiles, el taller intergeneracional 'Cocina con Beturia', una actividad solidaria de corte de jamón a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer y actuaciones musicales a lo largo de todo el fin de semana.

JORNADAS TÉCNICAS

Como previa a la celebración del evento, este viernes 27 de noviembre tendrán lugar las Jornadas Agroganaderas del Cerdo Ibérico en la finca Huerto Ramírez. Se trata de un encuentro de carácter técnico y formativo que, durante los últimos años, se ha orientado especialmente a estudiantes de especialidades vinculadas al sector agroganadero, con el objetivo de acercarlo a la realidad de esta actividad y favorecer su implicación en la propia feria.

El programa incluirá ponencias sobre las normas de calidad y la conservación de las líneas tradicionales y la aportación de nuevas líneas genéticas al cerdo ibérico, a cargo de José Leñero, diputado responsable del Área Agraria y Ganadera de la Diputación Provincial de Huelva, y Javier Forero Vizcaíno, veterinario y experto en el cerdo ibérico, respectivamente. El encuentro se completará con una visita a las instalaciones de la finca.

Finalmente, el alcalde ha invitado a vecinos y visitantes a "disfrutar" de esta edición tan especial, conocer y adquirir los productos de las empresas locales y participar en las numerosas actividades programadas. "Veinte años de Feria Agroganadera son veinte años apostando por lo nuestro, y queremos seguir haciéndolo durante muchos años más. Os esperamos del 4 al 6 de diciembre en Villanueva de los Castillejos", ha concluido Rodríguez.