Los volúmenes comercializados de fresa de Huelva aumentan "con moderación" y bajan los de la frambuesa y el arándano

Archivo - Fresas de Huelva. - María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El volumen comercializado de fresa ha aumentado "moderadamente" en la semana once de recolección de la campaña de fresera 2025/2026 de la provincia de Huelva, mientras que "retroceden" los de frambuesa y arándano, en un mes en que las producciones "deberían dispararse".

Así lo recoge el informe de seguimiento de la campaña 2025/2026 publicado por el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que señala que aunque las plantas de fresa en el mes de marzo entran "en plena producción", la humedad ambiental ha originado "podredumbres" que están "obligando a seleccionar y desechar parte de la fruta".

En cuanto a la frambuesa y el arándano, el observatorio indica que los volúmenes comercializados "incluso han retrocedido respecto a la semana anterior". Una circunstancia que se producen precisamente en un momento de las campañas donde "las producciones deberían crecer exponencialmente", remarca.

De este modo, apunta que los precios en origen "actúan en consecuencia" y que en los mercados internacionales el buen tiempo "favorece el consumo", de forma que se produce un aumento de oferta de fresa originaria de España, Italia y Grecia, pero también de Países Bajos, "provocando una bajada de precios".

De otro lado, respecto a la frambuesa y el arándano procedentes de la península ibérica, el observatorio de precios destaca que la oferta "siguió siendo limitada" y que Marruecos es el país que "lidera el mercado".

El Observatorio de Precios y Mercados señalaba la pasada semana el "impulso" de los volúmenes comercializados de la fresa con el "buen tiempo" del inicio del mes de marzo, lo que había provocado un descenso de los precios en origen.

De esta manera, apunta que en la semana 10 de la campaña la fresa y arándano españoles, junto con la frambuesa, principalmente de Portugal, habían comenzado a llegar "en pequeñas cantidades" a los mercados alemanes y franceses, donde estaban recibiendo "una buena acogida".