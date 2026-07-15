Vox advierte que los viticultores de Huelva llevan "un año esperando" las ayudas prometidas por el PP en Diputación

El portavoz de Vox en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar. - VOX

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha advertido este miércoles que en el sector vitivinícola onubense existe "una profunda decepción" con el equipo de Gobierno de la Diputación, porque los agricultores afectados pro el mildiu "siguen esperando, después de un año, unas ayudas fundamentales para garantizar el mantenimiento de los cultivos".

Según informa Vox en nota de prensa, el diputado provincial ha recordado que "en julio de 2025, se alcanzó un acuerdo con la alcaldesa de La Palma del Condado y vicepresidente de la Diputación, Rocío Moreno, que contemplaba, a propuesta de Vox, que desde la propia Diputación se estableciera una línea de ayuda a nuestros viñedos afectados por la plaga del mildiu".

"Nosotros cumplimos con nuestra parte del acuerdo desde el primer minuto, pero lamentablemente el equipo de Gobierno provincial no ha cumplido con los viticultores, y muchos ya han tenido que arrancar sus viñas como consecuencia del incumplimiento del PP", ha aseverado.

Ante esta situación, Sánchez Cuéllar ha afirmado que Vox va a seguir exigiendo el cumplimiento del acuerdo, porque "cada minuto que se prolonga el incumplimiento del equipo de Gobierno de la Diputación, provoca el hundimiento del sector vitivinícola en nuestra provincia".

En relación con las inversiones que desde el ente provincial se han realizado para desarrollar actividades relacionadas con la vitivinicultura en el Condado de Huelva, el portavoz de Vox ha subrayado que este equipo de Gobierno "todavía no se ha enterado de que sin viñas no va a haber ni museos del vino ni rutas del vino", al tiempo que ha añadido que "todo eso está muy bien, pero lo más urgente ahora es garantizar a los viticultores la posibilidad de seguir ejerciendo su labor, porque sin vides no hay producción, y sin producción no hay vino que dé nombre a ninguna ruta ni a ningún museo".

Además, Sánchez Cuéllar ha reiterado el compromiso del Grupo Vox en la Diputación de Huelva con el sector vitivinícola onubense. "Desde nuestro grupo continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano, con el objetivo de hacer realidad ese respaldo vital para una actividad centenaria, tan significativa para la provincia de Huelva".