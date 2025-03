Vox denuncia la "gran estafa" del Acuerdo de Doñana porque los agricultores han sido "engañados" con las ayudas

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este miércoles la "gran estafa" que ha supuesto el Acuerdo por Doñana que firmaron el Gobierno central y la Junta en noviembre de 2023, porque los agricultores han sido "engañados" y sigue esperando las ayudas.

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha indicado que después de más de un año de ese acuerdo y de los "paseos" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de la exministra Teresa Ribera por Doñana, los principales beneficiados del pacto entre ambas administraciones "todavía siguen esperando" que les llegue las ayudas.

"Los agricultores y sus familias, las que dependen realmente del campo, están desesperadas y cansadas de esperar esas ayudas. Las ayudas todavía no han llegado, no saben cuándo llegarán y no hay por parte de las administraciones respuesta a la pregunta de quiénes se van a poder acoger o no o sobre la cuantía a la que van a poder acceder", ha indicado el portavoz de Vox.

Ha indicado que el "descontento" de los agricultores es tanto con el Gobierno central como con la Junta de Andalucía, porque "se sienten engañados y manipulados", de manera que incluso hablan de "retomar" la proposición de ley de Vox sobre los regadíos en Doñana.

"Es un instrumento que está a disposición de los agricultores", ha trasladado Gavira sobre esa iniciativa de su grupo, que está en el Registro del Parlamento.

Ha insistido en que, mientras las ayudas no lleguen, hablar de Acuerdo de Doñana "es una gran mentira y una gran estafa", al tiempo que ha denunciado que continúen las inspecciones y las investigaciones a los agricultores, a los que se "sigue criminalizando" como si fuesen "ladrones de agua".

Para Gavira, ya es hora de que las dos administraciones, la nacional y la autonómica, "dejen de engañar a los agricultores", y ha querido dejar claro que Vox no se va a mover de su proposición de ley sobre los regadíos en Doñana.

Ha señalado que siempre van a estar a disposición de lo que pidan los agricultores de Doñana y van a ir "de la mano de sus justas reivindicaciones".

DESEMBALSE DE AGUA

De otro lado, el portavoz de Vox se ha referido al desembalse de agua que se está produciendo en las presas, pantanos y embalses de la comunidad tras las intensas lluvias de los últimos días.

Ha denunciado que mientras que se están desembalsando agua, se siguen anunciando y realizando "restricciones y limitaciones al regadío".

Ha augurado que PP y PSOE se "echarán la culpa" mutuamente de no haber realizado "esas infraestructuras hídricas que son absolutamente necesarias" en Andalucía. Ha indicado que ya ayer salió la Junta "echando balones fuera, diciendo que el problema en Andalucía es que no tenemos los suficientes embalses y que la culpa la tiene el Gobierno central".

Ha indicado que Vox ha presentado una batería de iniciativas para conocer el estado de las 70 infraestructuras hídricas que el Gobierno andaluz "puede hacer". Ha señalado que el Ejecutivo andaluz es "campeón del mundo en echarle siempre la culpa a otro de lo que pasa en Andalucía", mientras que los "méritos" son siempre suyos.