Vox exige al Ayuntamiento de Huelva un plan para reparar los alcorques que ponen en "riesgo a los peatones"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, y la viceportavoz, María López. - VOX

HUELVA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al equipo de Gobierno la puesta en marcha de un plan de actuación para reparar los numerosos alcorques de la ciudad que "permanecen descubiertos, deteriorados o con importantes desniveles respecto al pavimento".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz municipal de Vox, Wenceslao Font, ha incidido en que "la conservación del viario público es una de las obligaciones esenciales de cualquier Ayuntamiento, tanto para garantizar la seguridad de los ciudadanos como para asegurar una ciudad plenamente accesible".

Aunque existen zonas donde los alcorques presentan "un estado adecuado, protegidos mediante rejillas, grava u otros sistemas que facilitan el tránsito peatonal", la formación ha alertado que esta situación "contrasta con la de muchas calles de Huelva, donde numerosos alcorques permanecen en mal estado y constituyen un peligro para quienes transitan por ellas".

Font ha advertido de que esta problemática resulta "especialmente preocupante" en aceras estrechas, zonas con "elevada afluencia de peatones o itinerarios utilizados habitualmente por personas mayores, personas con movilidad reducida o familias con carritos infantiles, ya que aumenta el riesgo de tropiezos, caídas y accidentes".

El concejal considera que, además de "perjudicar la imagen y el mantenimiento de la ciudad", esta situación puede "generar responsabilidades patrimoniales para el Ayuntamiento como consecuencia de posibles accidentes ocasionados por el deficiente estado de estos elementos urbanos".

Por ello, el Grupo Municipal Vox plantea la "necesidad" de identificar los alcorques que presentan "un mayor riesgo" y establecer un programa progresivo de actuaciones que permita mejorar la seguridad y la accesibilidad de las aceras, compatibilizando estas intervenciones con la adecuada conservación del arbolado urbano.

En este sentido, el Grupo Municipal Vox preguntará al equipo de Gobierno en el próximo Pleno si el Ayuntamiento de Huelva tiene previsto poner en marcha un plan específico para "solucionar la situación de los numerosos alcorques que actualmente permanecen descubiertos, deteriorados o con importantes desniveles, eliminando así el riesgo que representan para los transeúntes".