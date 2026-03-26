Vox exige explicaciones al Ayuntamiento de Huelva por no expropiar tres fincas ocupadas ilegalmente en Viaplana

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, y la viceportavoz, María López. - VOX HUELVA

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido explicaciones ante "la falta de actuación municipal" en la ocupación ilegal de tres fincas situadas en la calle Chimborazo, en el barrio de Viaplana, de la capital onubense.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz de Vox en el Consistorio, Wenceslao Font, ha advertido que la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en "un problema creciente" que afecta "no solo al derecho a la propiedad privada, sino también a la seguridad, la convivencia y la calidad de vida de los vecinos".

En este sentido, ha recordado que su grupo ha advertido "reiteradamente situaciones similares en barrios como Huerta Mena, El Matadero, Molino de la Vega, Isla Chica o el centro de la ciudad".

En el caso concreto de Viaplana, el concejal ha señalado que estas fincas llevan "años ocupadas ilegalmente, generando una situación de inseguridad constante".

"En estos inmuebles se han producido enganches ilegales a suministros, presencia de amianto en las techumbres y actividades delictivas como cultivo de marihuana, llegando incluso a producirse el fallecimiento de una persona en su interior", ha indicado.

Además, la zona es conocida por las fuerzas de seguridad como "el fumadero de Palomeque", debido al "tráfico de drogas que se ha registrado en sus inmediaciones".

Font ha subrayado que estas tres fincas forman parte de la Unidad de Ejecución nº 27 del PGOU de Huelva, aprobada en 2002, que contempla la transformación de toda la manzana en Espacio Libre (Zona Verde) mediante un sistema de expropiación.

Asimismo, ha recordado que los propios propietarios solicitaron formalmente en julio de 2024 la expropiación por "Ministerio de la Ley" o "expropiación rogada", sin que el Ayuntamiento "haya iniciado ningún trámite hasta la fecha".

"Estamos ante un caso claro de dejadez institucional. Existe un planeamiento aprobado, existe una solicitud formal de los propietarios y existe un problema grave de inseguridad, pero el Ayuntamiento sigue sin actuar", ha criticado Font.

Por todo ello, Vox ha exigido al equipo de Gobierno que explique los motivos de esta inacción y que inicie de "manera inmediata" los trámites necesarios para "ejecutar la expropiación prevista en el PGOU, recuperar estos espacios y garantizar la seguridad de los vecinos".

"No se puede permitir que nuestros barrios se conviertan en focos de delincuencia mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado", ha lamentado, toda vez que ha reclamado "una actuación firme para acabar con la ocupación ilegal y devolver la normalidad a la zona".