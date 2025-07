Vox Huelva critica el "anuncio engañoso" de Interior sobre el refuerzo de la seguridad ciudadana en verano

HUELVA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por la provincia de Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha exigido una "rectificación" al Ministerio del Interior por el "anuncio engañoso" del Ministerio del Interior sobre el refuerzo de seguridad ciudadana para este verano.

Esto, tras publicar una nota de prensa a través de la Subdelegación del Gobierno con "el anuncio textual de que casi un centenar de guardias civiles alumnos refuerza la seguridad ciudadana en la provincia de Huelva", ha indicado en una nota.

Para el diputado nacional "un anuncio de este tipo y en los términos en los que se ha redactado "lógicamente se ha hecho con la intención de que aquellos ciudadanos que lo lean y que no estén familiarizados con el funcionamiento interno del cuerpo piensen que por fin este verano van a ver aumentada tanto su seguridad como las patrullas que se van a desplegar en la provincia de Huelva para su protección".

"Sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que, como ya nos tiene acostumbrados en prácticamente cualquier tema este Gobierno del PSOE con sus mentiras y sus engaños a la ciudadanía, estos guardias civiles que anuncia que van a llegar a la provincia única y exclusivamente vienen a Huelva a aprender a superar la segunda parte de su formación, pero en ningún caso vienen, ni han sido destinados, a reforzar la seguridad ciudadana ni las patrullas que se necesitan para poder afrontar la operativa que se necesita durante este verano en la provincia", ha manifestado.

En este sentido, Fernández Ríos ha precisado que, de los 95 alumnos, "algunos de ellos van a destinos que nada tienen que ver con la seguridad ciudadana, y la incorporación de estos no corresponde a ningún refuerzo ni habitual ni veraniego".

"Son simplemente los destinos normales de los guardias civiles en prácticas, que cada año son destinados a distintos puestos de la provincia y que, una vez superado su periodo de formación, piden vacantes y son destinados a otras comandancias, y de los que posteriormente casi ninguno se queda en la provincia debido a que no tienen antigüedad suficiente en el empleo para poder hacerlo", tal y como ha explicado.

A su juicio, para realizar un refuerzo "real" en las zonas turísticas, costeras y rurales, "este debería llevarse a cabo con guardias civiles profesionales, no con guardias civiles en prácticas, que no pueden hacer ningún tipo de servicios solos y deben en todo momento ir siempre acompañados de un guardia civil profesional; sin poder ellos solos recoger denuncias ni atender a los ciudadanos, porque si así lo hicieran podrían poner en riesgo su futuro ante cualquier situación que no pudieran solventar o bien realizarlo de forma inadecuada, ya que lo que están es en un período de formación".

Así, considera que "el camino para reforzar la seguridad ciudadana en Huelva pasa por convocar las plazas existentes sin cubrir de Guardias Civiles profesionales y restructurar la distribución del cuerpo comisionando a guardias civiles a los puestos de costa".

Además, el diputado nacional de Vox ha señalado que "un tercio de la plantilla actual se encontrará durante estos meses de vacaciones, lo que va a suponer un descenso de unos 500 efectivos". Por todo ello, Tomás Fernández ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los diputados, con la que, entre otras cosas, cuestiona sobre "si va el Ministerio del Interior a reforzar realmente la operativa necesaria en la operación verano de la provincia de Huelva".