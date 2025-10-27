Vox Huelva denuncia ante la Policía un "nuevo ataque vandálico" en su sede "tras las pintadas de hace ocho días"

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial de Vox Huelva, María López, ha lamentado este lunes "un nuevo acto vandálico" en la sede provincial de la formación que abrió sus puertas en septiembre del pasado en el número 5 de la calle Fernando el Católico de la capital.

Según ha explicado, "en esta ocasión, han destrozado el cristal del frontal delantero, un ataque que hemos denunciado en la Policía Nacional, como ya hicimos hace ocho días cuando el domingo 19 de octubre nos encontramos pintadas e insultos a Abascal en la fachada, con frases como 'Que le follen', 'Viva lo LGTBI' o 'Viva la República", ha indicado en una nota.

López Zambrano ha criticado que hace aproximadamente un mes, "tiraron naranjas, escupieron al cristal" y también se avisó a la Policía Nacional y que el pasado mes de julio también se encontraron "pintadas", por lo que ha lamentado que "esto no es algo nuevo y ya lo vivimos con anterioridad en la antigua sede en la calle Rábida con pintadas de genitales, frases como 'Fuck, hijos de puta', o el arrojo de excrementos".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de capital, Wenceslao Font, según ha señalado que tuvo que denunciar otras dos pintadas, en este caso en su vivienda. Así, ha explicado que "el 10 de junio de 2020", en el exterior de su portal "pintaron una esvástica rodeada de un círculo y acompañada por las palabras 'Vox fascista'", así como que "cuatro días después apareció otra esvástica nazi acompañando a la palabra 'fascista' en la zona de buzones, en el interior del portal".

Ante esta situación, la presidenta provincial de Vox Huelva ha lanzado un mensaje de condena "enérgica" a este "ataque", al que ha calificado como "un desprecio a la democracia y a los valores de convivencia". "Estos hechos deleznables son la manifestación más evidente de odio hacia el que opina diferente pero ni los insultos, ni los actos vandálicos nos van a amedrentar", ha advertido.

Tras afirmar que el proyecto de Vox "está consolidado en la provincia, donde es tercera fuerza política y donde aumentan los afiliados mes a mes", ha apelado al "respeto" y a la "tolerancia", valores desde los que, según ha asegurado, "seguirán trabajando por mejorar la vida de los onubenses".

Por último, ha dicho a todos los afiliados, simpatizantes y vecinos de Huelva que "en esta sede tienen su casa, cuyas puertas están abiertas para escuchar sus propuestas, demandas, preocupaciones e inquietudes".