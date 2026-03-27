Vox Huelva "respeta" la decisión del concejal de Cartaya y dice que todas las organizaciones tienen "desavenencias"

Archivo - La presidenta provincial de Vox en Huelva, María López Zambrano. - VOX - Archivo

HUELVA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de Vox Huelva ha señalado este viernes que "respeta" la decisión del concejal de su formación el Ayuntamiento de Cartaya, Francisco José Díaz, que el pasado miércoles solicitó formalmente su paso a concejal no adscrito, abandonado así el grupo municipal de la formación, toda vez que ha indicado que "en todas las organizaciones profesionales puede haber desavenencias internas".

Así lo ha indicado en un comunicado remitido a Europa Press, en el que señala que, a pesar de las críticas emitidas por el concejal sobre el funcionamiento del Comité Ejecutivo Provincial y de su paso a concejal no adscrito, Francisco José Díaz "sigue dentro del partido".

Asimismo, apunta que en Vox "respetan" su decisión y le agradece "el trabajo que ha realizado durante este tiempo", así como remarca que "en todas las organizaciones profesionales puede haber desavenencias internas".

De este modo, Vox ha contestado a las críticas del concejal y su petición formal para abandonar el grupo municipal y continuar como concejal no adscrito por las discrepancias que mantiene con la formación a nivel provincial y nacional, al que achaca "guerras internas" al considerar que "ha dejado de ser un proyecto político serio para convertirse en un aparato al servicio de intereses particulares".