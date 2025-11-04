Vox lamenta el "peligro" del temporal para las fincas agrícolas de Huelva, "abandonadas por las políticas de Bruselas"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, en su visita a una finca de Cartaya. - VOX

CARTAYA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha lamentado este martes, durante su visita a Cartaya (Huelva), los daños provocados por el temporal de los últimos días y ha advertido que este miércoles en Huelva "nuevamente va a llover" y estas familias "estarán en peligro y se verán abandonadas por las políticas que vienen de Bruselas, del PP y del PSOE".

En este sentido, Gavira ha criticado "la falta de políticas de prevención del Partido Popular y del Partido Socialista no solo en Andalucía, sino en España" y ha subrayado que "en el fondo la normativa viene de la propia Unión Europea", ha indicado la formación en una nota.

Con respecto al temporal y sus consecuencias, el portavoz de Vox ha señalado que "un arroyo se desbordó y desgraciadamente lo que hizo fue destrozar las fincas que hay aquí al lado". "Fincas destrozadas, producciones perdidas y familias arruinadas", ha sentenciado.

Finalmente, ha lamentado que el seguro "simplemente cubre una cuota muy pequeña y las familias, en la ruina". Por ello, ha exigido a Juanma Moreno "dar soluciones que pasan porque las familias afectadas tengan ayudas" y que "se hagan las infraestructuras hidráulicas tan necesarias en Huelva". Gavira ha concluido exigiendo que "haya políticas que eviten que esta tragedia vuelva a suceder".

De otro lado, Gavira ha lamentado "el último atraco que van a perpetrar los populares y los socialistas, en este caso con la tasa de basura" en La Palma del Condado y ha anunciado que Vox votará en contra de esa medida, porque no van a contribuir con su voto "a ese atraco".

Gavira ha criticado que "la excusa va a ser las leyes que ellos mismos aprueban" y ha subrayado que "el atraco asciende al doble del recibo que están pagando los vecinos". "En cuanto tengamos la posibilidad de gobernar los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, vamos a derogar todas esas leyes porque suponen un escarnio en los bolsillos de los vecinos", ha sentenciado.

El portavoz de Vox ha señalado que "te dicen que la excusa es cuidar el planeta". Sin embargo, Gavira ha afirmado que "los vecinos de La Palma del Condado no están perjudicando al planeta.