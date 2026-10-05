Vox lleva al Pleno de Diputación de Huelva una iniciativa para iluminar el Puente Sifón

El portavoz de Vox en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar. - VOX

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox Huelva defenderá el próximo miércoles, en el Pleno ordinario de la Diputación Provincial de Huelva correspondiente al mes de octubre, una moción para instar a la Junta de Andalucía a acometer las actuaciones necesarias para dotar de iluminación al puente sifón Santa Eulalia, con "especial atención" al itinerario destinado a peatones y ciclistas.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz de Vox en la institución territorial, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha señalado que se trata de una infraestructura "fundamental" para las comunicaciones del área metropolitana, utilizada a diario por vehículos, peatones y ciclistas, y que "necesita unas condiciones de visibilidad acordes con el uso que soporta". El puente conecta Huelva con Aljaraque y sirve también de enlace hacia varios municipios de la costa.

En concreto, el diputado provincial ha recordado que la infraestructura fue sometida a una rehabilitación integral, iniciada en 2021 y finalizada en junio de 2023, con una inversión superior a diez millones de euros. "Después de una actuación de esta envergadura, no tiene sentido que siga pendiente una cuestión tan básica como disponer de una iluminación suficiente que permita cruzar el puente con seguridad durante la noche o en horas de escasa luminosidad", ha afirmado.

Por este motivo, el portavoz provincial de Vox ha explicado que la iniciativa solicita a la Junta una evaluación técnica del puente y la ejecución de las obras necesarias para disponer de una iluminación "adecuada, suficiente y homogénea". La propuesta exige prestar "especial atención" al recorrido peatonal y ciclista para "evitar que sus usuarios se encuentren en peores condiciones de visibilidad que el tráfico rodado".

Al mismo tiempo, el diputado de Vox ha incidido en que "la solución debe ser plenamente compatible con la protección de las Marismas del Odiel". Por ello, la moción plantea sistemas eficientes que reduzcan la contaminación lumínica y cualquier posible afección sobre este espacio natural protegido.

Finalmente, Sánchez Cuéllar ha reclamado a la Junta que informe a la Diputación sobre "qué actuaciones piensa ejecutar, en qué plazos y con qué previsión presupuestaria", porque "los usuarios del Puente Sifón necesitan una solución concreta a una carencia que afecta directamente a su seguridad".