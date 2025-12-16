Vox presenta 140 enmiendas a los presupuestos andaluces para "movilizar 280 millones en Huelva"

El parlamentario de Vox en Andalucía por Huelva, Rafael Segovia, y la presidente provincial de Vox en Huelva, María López, este martes en rueda de prensa. - VOX

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

A las puertas del debate final del Proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026, el parlamentario de Vox en Andalucía por Huelva, Rafael Segovia, y la presidente provincial de Vox en Huelva, María López, han presentado este martes el paquete de 140 enmiendas para Huelva, registradas, "fruto del trabajo coordinado con concejales, afiliados y equipos municipales en la provincia", con la finalidad de "movilizar 280 millones".

Segovia ha manifestado que el PP "volverá a vender presupuestos históricos mientras mantiene el mismo patrón de siempre: anunciar partidas que se repiten año tras año, sin ejecutarse", ha señalado la formación en una nota.

"Nos dirán que son los más grandes de la historia y a la vez que están infrafinanciados por culpa del Gobierno central. Y nosotros diremos que es cierto, pero esa financiación y esa política son consecuencia del Estado de las Autonomías y de una Ley electoral acordada por PP y PSOE", ha dicho. Por ello, ha pedido a los onubenses "no creerse nada" de los presupuestos de Juanma Moreno para Huelva porque, ha asegurado, "todo es mentira", ya que "destinan dinero para los mismos proyectos, pero finalmente no se materializan". "Es una tomadura de pelo", ha afirmado.

En este sentido, Segovia ha puesto sobre la mesa "ejemplos de promesas y partidas recurrentes que siguen sin ejecutarse" como que "para las cuentas de 2020, anunciaron que iban a centrar sus esfuerzos en retomar las obras del Chare de Aracena y el de la Costa Occidental y anunciaron también dos millones para el Museo Arqueológico de Huelva en el Banco de España; mientras que en el 2021 había 10 millones para el tercer carril de Amonte-Matalascañas, un clásico en Huelva; 1,4 millones para el Maternoinfantil y un millón para la puesta en marcha del Chare de Lepe", ha señalado.

Rafael Segovia ha subrayado que "en realidad lo único creíble es que Huelva es la última de Andalucía en los presupuestos", toda vez que "cuenta con 320 millones mientras otras provincias tienen tres veces más" y ha reprochado al PP que "pretenda vender los presupuestos afirmando que Huelva es la segunda provincia que más dinero recibe por habitante", pero que los presupuestos "no pueden medirse solo por población y hay que tener en cuenta variables como la superficie o el PIB per cápita".

Aún así, ha remarcado que Vox se toma el presupuesto "muy en serio" y que, por eso, "se han registrado enmiendas que puedan mejorar realmente la calidad de vida de los onubenses y hacer justicia con esta provincia".

Al respecto, María López ha precisado que se han presentado 140 enmiendas para "movilizar 280 millones que palien los problemas de los onubenses", de modo que "una de cada dos está vinculada a la sanidad, con actuaciones para centros de salud y hospitales, con especial atención a los compromisos incumplidos como los chares, a la situación del Hospital de Riotinto --con quirófanos cerrados y falta de especialistas-- y a las carencias en Atención Primaria". "Aquí no solo falla el PP, el PSOE tiene responsabilidad directa por el abandono histórico", ha dicho.

SANIDAD, AGRICULTURA O CARRETERAS

Junto a la sanidad, que acapara un montante de 130 millones, figura la agricultura, para la que Vox reclama 40 millones en ayudas y para el control de la Seca "después de que el año pasado los agricultores y ganaderos se quedaran sin las subvenciones porque la cantidad que se destinó era muy pequeña".

Según ha explicado López Zambrano, las carreteras concentran también buena parte de las enmiendas por más de 31 millones, con infraestructuras "tan básicas y necesarias" como el tercer carril del Rocío a Matalascañas o incluso rotondas y actuaciones en muchos pueblos que "ayudarían a una mayor productividad y despegue de la provincia".

Vox también ha centrado su "esfuerzo" en incorporar "partidas para combatir la despoblación en comarcas como la Sierra", y apuesta por proyectos como "la finalización de la lonja de Ayamonte, el Palacio de Congresos para Huelva demandado por los empresarios ante las previsiones del despegue de la industria del hidrógeno verde, así como para que se acometan mejoras en centros educativos o para el acceso a la vivienda, con un montante de 16 millones".

"MALTRATO A HUELVA CON EL TREN"

De otro lado, Rafael Segovia también se ha referido a la "nueva odisea" que han vivido los viajeros que este lunes tomaron a las 15,00 horas el Media Distancia dirección a Sevilla, con un trayecto estimado en una hora y media, y que "tuvieron que pasar seis horas parados en mitad de la nada, teniendo que ser finalmente evacuados por la Guardia Civil para llegar a un hotel a media noche".

Al respecto, ha calificado la situación de "vergüenza e insoportable", denunciando el "maltrato" a Huelva y ha advertido sobre "el uso partidista", señalanado que "ahora el PP señala al Gobierno central, pero entre 2011 y 2018 gobernó el PP en España y no hizo nada. La Alta Velocidad se promete desde hace más de 20 años pero PP y PSOE solo se exigen infraestructuras cuando les conviene para quedar bien delante de los suyos y nunca exigen a sus partidos cuando son los que gobiernan".

El parlamentario de Vox Andalucía ha concluido reclamando "responsabilidades reales en cada administración" y ha manifestado que "si Huelva quiere seguir siendo la última en los presupuestos de la Junta y del Gobierno, lo único que tiene que hacer es seguir votando al PP y al PSOE".