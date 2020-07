Vox reprocha a Cs que "no garantice" la viabilidad del proyecto CEUS de Huelva

HUELVA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reprochado este viernes a Ciudadanos (Cs) que "no garantice" la viabilidad del proyecto CEUS (Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados) de Huelva.

En un comunicado, el diputado de Vox Rafael Segovia ha criticado que el consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades, Rogelio Velasco, no haya garantizado la participación de la administración autonómica en el proyecto avalando la cantidad para el inicio de las obras antes del mes de octubre, "cuando caducará

la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para este centro de desarrollo de aviones no tripulados".

"Lamentablemente no lo hemos podido conseguir. El consejero es consciente de la importancia de este asunto para Huelva y Andalucía, toda vez que nos pondría en la vanguardia de la investigación en Europa en aviones no tripulados, pero no se ha comprometido a que la Junta garantice el proyecto con 2.580.000 euros (dos millones para el inicio de las obras y 580.000 para la adquisición de los terrenos)", ha asegurado.

"La decepción es grande", según Segovia, para quien lo que hace Ciudadanos (Cs), socio del PP-A en la Junta, es "traspasar la responsabilidad del proyecto al Gobierno central".

Ha querido dejar claro que desde Vox van a hacer todo lo posible para que el CEUS "salga adelante y dejaremos claro, si alguien falla, quién no ha cumplido su responsabilidad con los ciudadanos que nos votan y que tan preocupados están por el futuro de este proyecto".