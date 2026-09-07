La Vuelta recorre Huelva este martes con los pueblos como "grandes protagonistas"

Archivo - Cortegana (Huelva) acogerá este martes la salida de la etapa 16 de La Vuelta. - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA - Archivo

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Huelva será protagonista este martes de la Vuelta Ciclista a España, en una "etapa histórica", ya que por primera vez cruzará la provincia íntegramente de norte a sur, un trazado que, según ha indicado el presidente de la Diputación, David Toscano, "va a permitir enseñar la enorme diversidad que tiene la provincia".

De este modo, se trata de la décimo sexta etapa, de algo más de 181 kilómetros, con salida en Cortegana, sobre las 13,00 horas y recorrerá 22 municipios hasta La Rábida, donde se encontrará la meta, concretamente a la altura del Parque Celestino Mutis, y donde está previsto que el pelotón llegué pasada las 17,00 horas.

Durante la presentación de la etapa el pasado 1 de septiembre, el presidente de la Diputación Provincial destacó que se trata de "una de las grandes pruebas internacionales, seguida por millones de personas y con una capacidad extraordinaria para llevar la imagen de los territorios por los que pasa mucho más allá de nuestras fronteras".

Además, indicó que parte del recorrido de la etapa se encuentra gravemente afectado por el devastador incendio de Niebla algo que, según Toscano, "puede ayudar a concienciar sobre lo que suponen los incendios para una provincia que tiene un enorme tesoro en sus paisajes, en su naturaleza y en su medio ambiente".

La etapa de la Vuelta, ha añadido, cobra aún "más fuerza y sentido" al mostrar "qué ocurre en una tierra cuando las llamas devoran miles de hectáreas". "Y también pondrá de manifiesto que, por un lado, es necesario reforzar las medidas preventivas para evitar que desastres como el que hemos vivido se vuelvan a repetir y, por otro, que hay que poner sobre la mesa soluciones eficaces para que estos pueblos recuperen la normalidad cuanto antes", ha señalado.

BERROCAL

Uno de los municipios por los que discurrirá la etapa será Berrocal, el municipio que sufrió la peor parte del incendio que se inició el pasado 6 de agosto en el paraje Rabo Conejo de Niebla y que llegó a calcinar más de 33.000 hectáreas y prácticamente todo el terreno forestal de este pueblo.

De este modo, según ha indicado a Europa Press el alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, la intención es que todo el pueblo se sume a esta celebración con camisetas, así como esperan poder colocar una pancarta, que sea visible desde el helicóptero de la organización, para poder transmitir a toda España y a los seguidores internacionales de esta prueba deportiva un mensaje de "esperanza" en su recuperación tras la tragedia.

Igualmente, se pretende que la pancarta muestre un mensaje de agradecimiento a los dispositivos de emergencias, así como a todos los que han ayudado a frenar el fuego y a su municipio. La idea es colocarla en el paraje de Los Riscos Altos para que puede visibilizarse al paso del pelotón por la zona y que pueda ser captado por el helicóptero que retransmite imágenes de la carrera.

El alcalde de Berrocal ha señalado que este es el deseo de la ciudadanía del municipio, toda vez que ha recordado que se trata de un evento deportivo "vivo" por lo que podría darse circunstancias por lo que finalmente no sea posible colocar este cartel.

Lo que sí parece que se levará a cabo es una concentración de los ciudadanos con mensajes de "esperanza" en una tierra que ha sufrido intensamente los dos peores incendios que han asolado la provincia de Huelva, como han sido el que se inició en Minas de Riotinto en 2004 y el de este año, que comenzó en Niebla y afectó a once municipios --diez de ellos de la provincia onubense y Aznalcóllar, en Sevilla--.

CAMPAÑA 'LA HUELTA'

La Diputación ha puesto en marcha una campaña con para acercar este "gran acontecimiento" a toda la ciudadanía, convirtiendo la etapa en una invitación a descubrir la provincia de Huelva, como se muestra en el spot. Además, la plataforma www.lahuelta.es, con H de Huelva, permite acceder a información detallada para seguir el recorrido, elegir los lugares desde los que contemplar la carrera y conocer los municipios que atraviesa esta singularísima serpiente multicolor.

La plataforma de 'La Huelta' permite igualmente preparar una jornada pensada para vivirla en familia, entre aficionados y con quienes se acercan al ciclismo atraídos por el espectáculo que acompaña a la carrera. La campaña tiene su propia prenda, un polo oficial diseñado para la ocasión.

Además, la Diputación ha planteado una acción en la que han participado más de medio millar de personas a través de la propia web para optar a uno de estos polos, convirtiendo el juego de palabras en "un bonito recuerdo".

La llegada de La Vuelta a la provincia es el resultado de un arduo trabajo previo en el que la Diputación se ha implicado desde el inicio, en la gestión y en el apoyo al diseño de la etapa, sumando esfuerzo desde distintas áreas como Deportes, Turismo, Promoción Provincial y Reto Demográfico junto a ayuntamientos, junto a la organización de la Vuelta Ciclista a España.