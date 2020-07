WWF critica la Junta permita mantener instalaciones agrícolas en montes públicos en Lucena del Puerto (Huelva)

HUELVA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

WWF ha criticado este viernes que la Junta de Andalucía haya emitido resoluciones favorables al mantenimiento de construcciones y edificaciones vinculadas a explotaciones agrícolas en montes públicos del término municipal de Lucena del Puerto (Huelva).

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Pess el responsable de WWF España para Doñana, Juanjo Carmona, quien ha destacado que "lo importante" es tener en cuenta "la ley especial" que es "la Ley Forestal" ya que "el Potad no puede contradecirla", por lo que "el hecho de que no diga que las zonas B/C tienen especial protección no es necesario, ya que lo dice la ley".

En este sentido y con respecto a las declaraciones del delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, señalando que "aunque la Ley Forestal de Andalucía establece que los montes de dominio público son suelos no urbanizables de especial protección, la superficie que nos ocupa está fuera de esa aplicación porque son zonas B/C del Plan Especial de Ordenación de Zonas de Regadío de la Corona Norte Forestal".

Además, Burgos ha añadido que tampoco el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad) clasifica estos terrenos de especial protección.

A este respecto, Carmona ha añadido que "la Ley Forestal dice que todos esos suelos tienen especial protección a nivel urbanístico" y "además de eso, obliga a la administración a conservarlo, a gestionarlo y a recuperarlo en caso de ocupación", por lo que considera que "lo que no puede decir ahora la administración, sea del color que sea, es que se pueda desclasificar argumentando que ha perdido su valor".

De este modo, ha criticado que "si ha perdido su valor es porque la Junta no ha hecho las funciones que le correspondía", apuntando que debería "recuperar" esos terrenos y "restaurarlos" y que "no se excuse en su inacción y en su propia dejación de funciones para justificar que el suelo no es forestal, ya que lo es y merece la protección de la ley".

Por otra parte, Carmona ha apuntado que esto "demuestra la involución gris de Juanma Moreno de intentar desregular muchas cosas en el medio ambiente e involucionar volviendo a modelos anticuados, al modelo del ladrillo, de la ocupación de la costa, de dar amnistías y de volver a instalar campos de golf en cualquier lugar".

"Y todo esto responde a que durante la campaña autonómica los partidos que están ahora gobernando prometieron amnistía", ha enfatizado, aseverando que esto lo que va a provocar es que al cáncer que tiene Doñana se le añada "una metástasis para dejar que poco a poco se vaya muriendo" porque "nadie se va a tomar la ley en serio y nadie creerá que le van a cerrar un pozo o una finca y al final lo acabarán legalizando".

Frente a esto, ha remarcado, "este jueves el Estado declaró el acuífero de Doñana sobreexplotado o en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo", lo que considera que es "un eufemismo con el que no se quiere reconocer que hay una sobreexplotación y que el sistema no funciona porque estamos creando una burbuja de regadíos y se está extrayendo más agua de la que se puede y por más que llueva el acuífero no se va a recuperar nunca porque lo extraemos todo".