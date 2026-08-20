WWF urge a revisar el modelo forestal tras el incendio de Niebla (Huelva) y exige limitar los eucaliptales abandonados

Imagen de una zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

La organización conservacionista WWF ha calificado el incendio forestal de Niebla (Huelva), iniciado el 6 de agosto en el paraje Raboconejo y que ha calcinado 33.000 hectáreas en once términos municipales, como la expresión de "un problema de vulnerabilidad territorial alimentado durante décadas" y ha urgido a la Junta de Andalucía a revisar "de forma integral" el modelo de gestión forestal.

En una nota, la organización ambientalista reclama "priorizar" la restauración de los bosques "autóctonos", fijar "límites estrictos" a la expansión del eucalipto y "frenar" el acumulo de combustible vegetal derivado del "abandono de explotaciones industriales".

El fuego, iniciado el pasado 6 de agosto, ha calcinado 33.000 hectáreas y se sitúa como el segundo mayor incendio registrado en la historia de Andalucía tras el de Riotinto en 2004. Las llamas recorrieron once términos municipales y obligaron a evacuar a centenares de personas, afectando a comarcas como Berrocal, que ya habían sufrido el gran fuego de hace dos décadas.

Desde WWF advierten de que las condiciones meteorológicas extremas y los vientos erráticos "agravaron" la extinción, pero insisten en que "el factor determinante" ha sido la masa de combustible "acumulada" en un paisaje "sin la gestión preventiva adecuada".

La organización ecologista valora el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de articular un plan para reducir progresivamente la presencia de eucaliptales --especie que representaba el 40% de la superficie calcinada--, pero insta a "no limitar las medidas a anuncios aislados".

Por ello, WWF ha realizado una serie de propuestas entre las que destacan la gestión de masas "abandonadas", de forma que se intervenga "con urgencia" en parcelas privadas de eucalipto "que perdieron su rentabilidad industrial y han quedado sin mantenimiento", frenar la expansión mediante la prohibición de nuevas plantaciones en espacios protegidos, hábitats de interés y bosques autóctonos bien conservados.

Asimismo, piden una "corresponsabilidad industrial y administrativa", de manera que "se exija a la industria papelera y forestal que participe en la financiación de las soluciones al final del ciclo productivo, evitando que la carga recaiga solo en la sociedad o en los pequeños propietarios", así como promover una certificación ambiental "exigente" e implantar un plan de restauración integral "que recupere la heterogeneidad del monte y potencie la capacidad de los ecosistemas locales para frenar la recurrencia de grandes incendios".

WWF subraya que el fuego de Niebla "no es un hecho aislado", sino "la consecuencia de décadas de abandono del medio rural y del déficit de gestión en las masas forestales".