Las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva) recuperan las composiciones del cantoral del siglo XVI del castillo

Cantoral del Castillo de Cortegana. - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

CORTEGANA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La Iglesia Parroquial del Divino Salvador acogerá el próximo domingo 9 de agosto, a las 21,00 horas, el concierto 'Secundum Morem Ecclesiae Hispalensis', una propuesta musical única en la que se interpretarán las composiciones litúrgicas del siglo XVI conservadas en el cantoral del Castillo de Cortegana (Huelva), una joya histórica y patrimonial puesta en valor recientemente que podrán disfrutar todos los asistentes.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, este concierto constituye una de las propuestas culturales de "mayor interés" de la programación de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana, al ofrecer al público la oportunidad de conocer un legado musical "de extraordinario valor".

La interpretación correrá a cargo de la Schola Cantorum Paradisi Portae, formación especializada en canto gregoriano, que ofrecerá un recorrido por repertorios propios de la liturgia de la Archidiócesis de Sevilla anteriores al Concilio de Trento, muchos de ellos desaparecidos tras la unificación litúrgica promovida por la Iglesia católica en el mismo.

El concierto permitirá escuchar un repertorio "excepcional" conservado en el cantoral del Castillo de Cortegana, un manuscrito copiado en el primer cuarto del siglo XVI que ha llegado prácticamente intacto hasta nuestros días y que constituye uno de los testimonios más importantes de la liturgia hispalense anterior a la reforma tridentina.

Entre las piezas que integran el programa destacan los cantos dedicados a San Isidoro de Sevilla, cuya presencia en este manuscrito representa uno de los hallazgos más relevantes realizados durante su estudio, así como composiciones vinculadas a Santiago Apóstol, que presentan interesantes paralelismos con el célebre Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela. El repertorio se completa con obras dedicadas al Nombre de Jesús, el Arcángel Gabriel y Santa Ana, festividades de gran arraigo de la fisonomía litúrgica de la diócesis sevillana.

La recuperación y puesta en valor de este patrimonio musical ha sido posible gracias al trabajo de investigación desarrollado por Luisa María Romero Moreno, doctora de la Universidad de Sevilla, y Santiago Ruiz Torres, doctor de la Universidad de Salamanca, especialista en patrimonio musical medieval y litúrgico. Sus investigaciones han permitido rescatar un legado sonoro que permaneció silenciado durante cinco siglos.

Precisamente, Santiago Ruiz Torres fue el encargado de presentar los resultados de esta investigación durante las Jornadas Culturales organizadas el pasado año por la Asociación de Amigos del Castillo de Cortegana, entidad que también ha desempeñado un papel fundamental en la conservación, estudio y difusión del cantoral, así como en la puesta en valor del importante patrimonio histórico y cultural que atesora el Castillo.

La interpretación correrá a cargo de la Schola Cantorum Paradisi Portae, una agrupación con una consolidada trayectoria en la interpretación del canto gregoriano, cuya especialización garantiza el máximo rigor histórico y artístico en la recuperación de este valioso repertorio. Además, el concierto cuenta con la colaboración con el Proyecto I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación 'Spanish Early Music Manuscripts Project II'.

Con esta propuesta, las Jornadas Medievales de Cortegana vuelven a reforzar su compromiso con la divulgación del patrimonio cultural, ofreciendo al público "una experiencia única" para acercar, a través de la música, "una parte esencial de la riqueza histórica que albergan el municipio y su Castillo".

JORNADA ACADÉMICA

De otro lado, el Salón de Plenos Luisa Navarro del Ayuntamiento de Cortegana ha acogido este fin de semana la celebración de la Jornada Académica 'Entre pócimas y sombras', una cita enmarcada dentro de la programación de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana que ha servido para profundizar en el conocimiento científico y médico de la Edad Media a través de una mirada rigurosa y divulgativa.

El acto ha estado presidido por la concejala de Cultura, María del Carmen Carvajal, y ha contado con la participación de la doctora Ana María Cabo González, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Sevilla, y del doctor Joaquín Bustamante Costa, profesor de la Universidad de Cádiz y especialista en textos árabes y latinos.

Durante la jornada se abordaron diferentes aspectos relacionados con la medicina, la farmacología y las prácticas médico-mágicas presentes en los manuscritos árabes de al-Ándalus, poniendo de manifiesto el conocimiento alcanzado durante la Edad Media y la influencia que estos saberes ejercieron en el desarrollo de la medicina occidental.

Cabo González centró su intervención en el extraordinario desarrollo de la medicina y la farmacología en al-Ándalus, explicando cómo los conocimientos heredados del mundo grecolatino, reelaborados en monasterios y conventos, se vieron enriquecidos con la llegada de los árabes a la Península Ibérica a partir del año 711. Este proceso favoreció el desarrollo de una destacada producción científica única en el occidente europeo, que se va centralizó en las grandes cortes cordobesas y sevillanas principalmente.

Durante la ponencia se puso en valor la contribución de ilustres médicos y farmacólogos andalusíes como Ibn Yulyul, al-Zahrawi, Averroes, Avenzoar o Ibn al-Baytar, cuyas obras fueron traducidas al latín y se convirtieron en textos de referencia para la formación médica en Europa durante siglos. Asimismo, se destacó el papel decisivo de al-Ándalus para que en el siglo XV se produjera la eclosión del Renacimiento.

Por su parte, Bustamante Costa centró su conferencia en un recorrido por el desarrollo de la medicina en al-Ándalus durante la Edad Media, poniendo de relieve cómo el conocimiento heredado de la Antigüedad fue ampliado gracias a la incorporación de nuevas especies por parte de los farmacólogos.

Al mismo tiempo, se explicó que muchas prácticas médicas seguían influenciadas por creencias mágico-simbólicas, como la denominada Signatura Rerum, según la cual la naturaleza ofrecía señales sobre las propiedades curativas de plantas y remedios, llegando a considerar que si un simple medicinal se parecía a alguna parte cuerpo humano era para indicar que curaba ese órgano precisamente.

A través de diversos ejemplos, como la aristoloquia, el beleño, la mandrágora, el abrojo o la conocida como 'nuez del sueño', se analizó cómo estas creencias dieron lugar a tratamientos que, en algunos casos, han perdurado en la tradición popular. La ponencia contrastó estas prácticas con el conocimiento científico moderno, mostrando cómo la investigación ha refutado muchos de los usos atribuidos históricamente a estas especies y, al mismo tiempo, ha permitido conocer con mayor precisión sus propiedades, riesgos y posibles aplicaciones desde la perspectiva de la medicina actual.

Con esta jornada académica, Cortegana ha iniciado la programación de sus XXIX Jornadas Medievales, aunque la organización oficial del evento tendrá lugar este jueves 6 de agosto.