El yate 'Makiato' se impone en la XXXI Regata Oceánica Palos-La Gomera

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA/HUELVA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El yate 'Makiato' --que cuenta con Álvaro Muñiz Jiménez como armador y Manuel Murube Fernández como patrón-- se ha proclamado vencedor absoluto de la XXXI Regata Oceánica Palos-La Gomera, una prueba que ha conmemorado el 533 aniversario de la partida de Cristóbal Colón hacia el descubrimiento de América.

La entrega de trofeos de esta prueba se ha celebrado este sábado en la Plaza de la Constitución de San Sebastián de La Gomera, según ha explicado en una nota la Diputación de Huelva, cuyo presidente, David Toscano, ha participado en dicho acto.

Por detrás del yate 'Makiato' se ha clasificado, en segunda posición, el 'Mar Amigo Sail Racing', mientras que el 'Adrián Hoteles Macaronesia' ha sido tercero en esta travesía de 760 millas náuticas entre Huelva y San Sebastián de La Gomera. Por detrás de dichas embarcaciones han quedado 'Suka' y 'Gálbula 10'.

Por su parte, la embarcación 'Desafío 533' --patroneada por Pepín Barrero Hidalgo-- ha hecho "historia" al lograr el mejor tiempo real de la regata, con 68 horas, 1 minuto y 8 segundos, superando el récord que permanecía vigente desde 2017.

Durante el acto, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha resaltado que la Regata Oceánica Palos-La Gomera ha vuelto a demostrar su "relevancia como nexo histórico y deportivo" entre Huelva y las Islas Canarias.

"A lo largo de cuatro décadas, esta travesía ha consolidado un legado que ha unido tradición marina, espíritu competitivo y una memoria que nos ha acompañado hasta hoy", ha dicho.

Tras felicitar a las tripulaciones, Toscano ha considerado que esta edición ha puesto de relieve la fortaleza de la regata, "reforzando la unión entre territorios y honrando una gesta que marcó un antes y un después en la historia universal".

"Hemos compartido con La Gomera no sólo la emoción de la competición, sino también la celebración de una historia que nos pertenece a ambos pueblos", ha manifestado.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha defendido que esta regata "no solo es una cita deportiva de máximo nivel, sino también un recordatorio de los lazos históricos que nos unen con Huelva y con la gesta colombina". "La Gomera recibe hoy con orgullo a las tripulaciones que han revivido parte de nuestra historia común", ha valorado.

El presidente del Real Club Marítimo y de Tenis de Punta Umbría, Luis Marquínez, ha aplaudido "la fantástica regata lograda este año, gracias a la organización y, por supuesto, a los vientos", y ha adelantado la predisposición de todas las partes implicadas de dar "un nuevo impulso" a este evento deportivo "para hacer de la regata una cita ineludible del panorama cultural y deportivo nacional".

La organización, a cargo de la Diputación de Huelva, el Cabildo de La Gomera, el Real Club Marítimo y de Tenis de Punta Umbría y la Real Federación Española de Vela, ha destacado que la Regata Palos-La Gomera es "la única travesía oceánica de estas características que se celebra en España, consolidándose como un evento de referencia en el calendario náutico internacional".

Más allá de la competición, la regata --añaden desde la organización-- "sigue siendo un símbolo de hermanamiento, tradición y proyección internacional, evocando aquel primer viaje que cambió la historia del mundo y consolidando un puente histórico y deportivo entre Huelva y La Gomera".