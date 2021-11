El alcalde presenta la programación de Navidad 2021 y el villancico 'Huelva en Navidad, la luz del Sur'

HUELVA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha presentado este lunes en rueda de prensa la programación del área de Cultura del Ayuntamiento de la capital donde "la música será la gran protagonista para celebrar el regreso de la cultura a la calle, aprovechando las fiestas con unas actividades convertidas en un homenaje a los artistas onubenses". En concreto, ha presentado la programación de Navidad 2021 y el villancico 'Huelva en Navidad, la luz del Sur'.

Cruz ha señalado que "ha sido un año muy duro, para muchos sectores, y entre ellos el cultural", un año en el que desde el Ayuntamiento de Huelva, se ha trabajado para mantener activo al sector, "con numerosas iniciativas con la que hemos conseguido mantenerlo vivo". Sin embargo, el empeño es "acercar la cultura a los onubenses y la mejor forma para lograrlo es sacarla a la calle, por ello, la vuelta de la cultura a la calle se va a producir definitivamente en Huelva esta Navidad".

De esta forma, Navidad y cultura se dan la mano en una programación que arranca un año más con la iluminación de la ciudad para animar a los ciudadanos a disfrutar de la calle, del comercio y la hostelería.

El alumbrado de Navidad arranca coincidiendo con el Black Friday, el viernes 26 de noviembre, convirtiendo la ceremonia de inauguración en todo un espectáculo, en la Plaza de la Constitución, con conciertos desde las 16,30 horas de calle Botica y Divas Live y una cuenta atrás, que esperan compartir con todos los onubenses "para iluminar la ciudad a las 19,15 horas, y seguir a continuación con la música en directo".

El alcalde de Huelva ha asegurado que va a iluminar toda la ciudad, manteniendo todas las ampliaciones del pasado año y yendo "un paso más para que la iluminación nos contagie de ilusión y alegría".

Unas 122 calles iluminadas, con dos plazas nuevas (Plaza Santa Rafaela, en Verdeluz y Luis de Vargas, entre Avenida Italia y Calle Castilla); nueve árboles de Navidad en distintos puntos de la ciudad (Torrejón, Plaza del Perdón, Parque La Luz, Plaza del Estadio, Plaza de las Monjas, Plaza San Rafaela y en los 3 hospitales); 504 arcos, más de 88 adornos sobre farolas y unos 60 árboles naturales decorados con lámparas, además de 20 árboles artificiales de luces, 5 letreros, las fachadas del Ayuntamiento y la Casa Colón decoradas.

En total, casi dos millones y medios de puntos de luz, todos led, lo que supone una drástica reducción respecto al consumo de los alumbrados tradicionales.

Asimismo, regresan las actividades al entorno del edificio consistorial y especialmente, al túnel de Gran Vía, 450 metros de auténtico espectáculo de juegos de luces coreografiados al ritmo de la música. Desde el mismo día 26 y hasta el 6 de enero incluido, habrá dos pases diarios del espectáculo musical de lunes a jueves y domingos, a las 19 y 20 horas y tres los viernes, sábados y festivos a las 19, las 20 y las 21 horas.

VILLANCICO

Precisamente, en ese túnel luminoso, que convocará cada día a los onubenses para celebrar la Navidad, ha destacado Cruz, "se incluirá en todos los pases, el Villancico 'Huelva en Navidad, la luz del Sur' producido expresamente para esta programación y convertido en el regalo de Navidad de los artistas onubenses a la ciudad y sus ciudadanos.

De esta forma, ha agradecido el alcalde la colaboración de César López Perea, para la producción de un villancico con letra y música original a cargo de su grupo 'Ocho Vientos', en el que colaboran voces femeninas de Huelva, que muestran la diversidad musical de la ciudad, "cantando a la Navidad más onubense con una fusión de estilos que incluye flamenco, pop, rock, soul, blues o jazz".

Miriam Pérez, Lucía López, Palo Dulce, María Lebono, Cristina Vázquez y Elena Navarro junto a 'Ocho Vientos' conforman un tema que muestra la diversidad y calidad musical de esta ciudad, "en un villancico, que todos vamos a poder cantar".

EVENTOS

La banda indie 'Morgan' abrirá la programación del Gran Teatro el 3 de diciembre, presentando su trabajo The River and The Stone. Pero como ha insistido Gabriel Cruz "la música y nuestros artistas locales seguirán siendo protagonistas como demuestra la propuesta prevista para el sábado 4 de diciembre, un Flashmob Rock que celebraremos en la Plaza Doce Octubre, a partir de las 13,00 horas, para demostrar la vuelta definitiva de la Cultura a la calle".

Más de 60 músicos onubenses de bandas de pop y rock interpretarán a la vez, todos juntos, en un espectáculo sin precedentes, las canciones Salta de Tequila y Mueve tus caderas de Burning. "Dos canciones alegres, cargadas de optimismo, con las que queremos trasladar a los onubenses en general y al sector cultural onubense, en particular, un mensaje de apoyo y las ganas de salir fortalecidos de toda esta situación", ha dicho.

El mismo sábado, 4 de diciembre, el Gran Teatro acogerá el musical del Cuento de Navidad, con la presencia de Mariano Peña y Antonia San Juan y dos pases, a las 18 y 20 horas. También incluye ópera esta programación de Navidad, la 'Divina Cleopatra', el día 10, con la soprano María Bayo.

La música continúa el lunes 13, con un concierto de Brotes de Olivo acompañado de la Banda Sinfónica Municipal, para celebrar que este mítico grupo onubense, una agrupación musical familiar que ha traspasado fronteras, siendo reconocida internacionalmente, cumple medio siglo de existencia.

El sábado 18 de diciembre, el Gran Teatro acogerá Los Asquerosos, con Miguel Rellán y Secun de la Rosa en la adaptación teatral de la novela de Santiago Lorenzo, que apuesta por la anécdota y el humor. Un paréntesis en la apuesta musical, para dar protagonismo a los grafistas onubenses, con una exposición que permanecerá en el Salón Iberoamericano de la Casa Colón del 20 de diciembre al 20 de enero.

Y el martes 21 de diciembre, Gabriel Cruz ha mostrado gran satisfacción por la recuperación de nuestra Zambomba Flamenca, "que celebraremos una vez más, a los pies del árbol del Torrejón, a partir de las 20.00 horas".

Para el miércoles 22, está previsto el tradicional Concierto de Navidad de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, mientras que el lunes 27, de regreso a la Plaza de la Constitución, se ofrecerá un concierto de la Big Band de Onujazz, a partir de la 19,15 horas.

RECUPERANDO LAS TRADICIONES

Pero también estas navidades, ha asegurado el alcalde, aunque "anteponiendo en todo momento las directrices que marquen las autoridades sanitarias respecto a la evolución de la pandemia," serán también "las Navidades de recuperar nuestras tradiciones y por supuesto, Huelva tendrá su tradicional Belén, que regresa al Ayuntamiento de Huelva donde estará del 3 de diciembre al 4 de enero, con una propuesta en la que volvemos a confiar en el belenista Antonio Quiñones y sus creaciones inspiradas en la Huelva antigua".

Finalmente, Cruz ha avanzado que "por supuesto, también regresa la entrega de cartas a los Reyes Magos el 4 de enero a la Plaza de la Constitución y la cabalgata, que va a volver a lo grande, cargada de novedades y sorpresas que iremos desvelando poco a poco porque cumple cien años y estamos dispuestos a celebrar su centenario, por todo lo alto".