El Ayuntamiento de Huelva activa el dispositivo de Semana Santa reforzando los servicios públicos municipales

Dispositivo de Semana Santa en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva activa los dispositivos extraordinarios destinados a ampliar los distintos servicios municipales de cara a Semana Santa. Junto al dispositivo de seguridad establecido en la Junta Local para coordinar los distintos cuerpos y recursos de las administraciones tanto local, autonómica y nacional, el Consistorio centra sus esfuerzos en los apartados de movilidad, incluyendo la organización del transporte público, entre paradas de taxis y autobuses urbanos de Emtusa, y limpieza.

De este modo, según ha indicado en una nota, toda la plantilla de la Policía Local estará disponible estos días, mientras que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento contará con un servicio específico desde el Domingo de Ramos, para atender cualquier incidente que pudiera producirse durante los desfiles procesionales.

Además, como ya se hizo para la Magna Mariana, se establecen dos puntos operativos próximos a la Carrera Oficial, tanto en la calle Lazo Real, provisto de un vehículo de bomba urbana ligera con cinco efectivos, como en el Mercado del Carmen, con un vehículo de altura y una bomba urbana pesada atendido por seis efectivos. De esta forma, con el refuerzo de estos 11 efectivos, sumados a los 13 presentes en el Parque Municipal, el dispositivo de Bomberos cuenta con 24 profesionales más el Jefe de Servicio.

Respecto a Protección Civil, 60 voluntarios, con una media de diez personas al día, acompañarán a cada una de las hermandades durante todo el recorrido de sus estaciones de penitencia, provistos del material necesario, incluido un desfibrilador semiautomático. A la entrada de Carrera Oficial, se establecerá un Puesto de Mando Avanzado, que servirá de punto de encuentro y coordinación en una carpa fija.

Además, la Carrera Oficial se refuerza con la presencia de una Ambulancia de Servicio Vital Básico en La Placeta; un Vehículo de Apoyo al Transporte Sanitario en la Plaza Arqueológica y otro vehículo de Intervención Rápida, situado junto al Hotel Tartessos o en la Plaza del Punto, en función de los itinerarios. Un año más, el Centro de Coordinación Operativa, Cecopal, se ubicará en las dependencias del Ayuntamiento de Huelva, en la Plaza de la Constitución.

La Policía Local establecerá una cápsula de seguridad vial para los peatones y el cortejo procesional en el entorno de la Carrera Oficial, velando también por facilitar el recorrido completo de cada hermandad desde la salida de sus templos hasta la llegada a la Carrera Oficial y su posterior regreso. Para ello, cada día, se procederá a un corte estanco del Centro de la ciudad, blindando toda la zona al tráfico rodado, mediante filtros situados en cinco puntos de Huelva.

CORTES DE TRÁFICO

En concreto, entre las 17,00 y las 18,00 horas, según el día y hasta el final de la Carrera Oficial, los vehículos no podrán acceder a la zona Centro, que estará cortado a la entrada de Gran Vía desde Alameda Sundheim; Pablo Rada en la rotonda de la Dinastía Litri; calle Puerto desde la avenida de Alemania; calle San José desde calle La Palma; y Plácido Bañuelos desde avenida Buenos Aires.

En función de los desfiles, los agentes permitirán el acceso a los residentes, aunque en principio, está prohibida la entrada y salida de vehículos. Más allá del Centro, la Policía Local intervendrá diariamente en una treintena de calles para garantizar los itinerarios en tramos especialmente estrechos, donde no estará permitido el estacionamiento de vehículos, acotando el espacio con vallas y señales de balizamiento y realizando los cortes de tráfico rodado de manera puntual.

Respecto a los peatones, para cruzar la Carrera Oficial, siempre que el transcurrir de los desfiles procesionales lo permitan, se han habilitado pasos en La Placeta; la esquina de Mora Claros con la calle Concepción; y Tres de Agosto con Plaza de las Monjas.

ZONAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA

Por otro lado, el Ayuntamiento de Huelva ha reservado una zona elevada para personas con movilidad reducida en la Plaza de la Constitución, tras el Palco de Autoridades. Para el acceso a esta zona, delimitada y señalizada, será necesario presentar la tarjeta acreditativa del Grado de Discapacidad junto con el DNI y cumplir alguna de las siguientes condiciones: ser usuario de silla de ruedas, depender de dos bastones para poder moverse o tener una discapacidad grave. Las personas con movilidad reducida podrán acceder junto a un acompañante.

TAXIS Y AUTOBUSES

En cuanto a las paradas de taxis, la habitual de la Plaza de Las Monjas se ha trasladado a la calle Rafael López y está disponible por las mañanas. Después, desde las 17,00 a las 23,00 horas, la parada se traslada a la calle Pablo Rada, junto al Hotel Monte Conquero. Además, desde mañana Viernes de Dolores, se anula la parada de taxis de la calle Padre Marchena para trasladarse a la Alameda Sundheim, a la altura del Hotel Los Condes, en dirección Barrio Obrero.

Por otro lado, la Empresa Municipal de Transporte Urbano, Emtusa, prolongará sus horarios de servicio hasta las 00,00 horas, desde el Domingo de Ramos al Viernes Santo, ambos inclusive, realizando salidas hacia las barriadas desde la parada central de Zafra para las Líneas 1, 2 y 8 y salidas desde la rotonda Dinastía Los Litri para Línea 7, con los finales de recorrido habituales.

Los horarios prolongados de salida serán aproximadamente desde Zafra, para las líneas 1, 2 y 8 a las 23,00; 23,20; 23,40 y 00,00 horas y desde la Plaza de Los Litri, para la línea 7 a las 22,30, 23,00, 23,30 y 00,00 horas. Durante las tardes, la parada central de Zafra funcionará como referente y punto de destino e inicio del recorrido de las líneas 1, 2, 5, 6 y 8, desde y hacia las barriadas.

No obstante, excepcionalmente, también por las tardes, las líneas 3, 4 y 7 ante la imposibilidad de cruzar la zona centro, tendrán inicio y finalización del recorrido en la rotonda Dinastía Los Litri, no llegando hasta Zafra. Por otro lado, durante los horarios de los desfiles procesionales, las líneas afectadas en cada momento serán desviadas por vías alternativas.

LIMPIEZA

En cuanto a limpieza, desde el primer día de desfiles procesionales, los servicios municipales de limpieza se reforzarán ampliándose en unas 120 jornadas extraordinarias, con turnos más amplios para atender las zonas donde se producen grandes concentraciones de público, tanto en el Centro de la ciudad, como en las distintas barriadas onubenses.

Como en años anteriores, durante el transcurso de los desfiles profesionales se distribuirán bolsas a los usuarios de los palcos y sillas para facilitar la limpieza posterior.

Entre el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección está previsto retirar los palcos para que la ciudad recupere su aspecto el mismo Lunes de Pascua, evitando cualquier molestia innecesaria a los ciudadanos. También el Sábado Santo comenzarán las operaciones para retirar la cera de las calles peatonales.

Por último, y como refuerzo al sistema de recogida de residuos sólidos en las calles peatonales y de carácter comercial, desde el viernes 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, los contenedores permanecerán en la vía pública todo el día, llevándose a cabo su recogida en horario nocturno.

OFICINA MUNICIPAL DE OBJETOS PERDIDOS

Por último, se recuerda que en caso de pérdida de algún objeto se podrá comprobar si las pertenencias extraviadas se encuentran en las dependencias municipales --Policía Local-- consultando el catálogo fotográfico de la web del Ayuntamiento (www.huelva.es/portal/es/objetos-perdidos), donde se muestran los últimos artículos recibidos, o bien acudiendo a la Oficina de Objetos Perdidos o haciendo una consulta en el email objetosperdidos.policialocal@huelva.es. El teléfono de información a la ciudadanía es el 671 093 761.