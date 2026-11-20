Presentación en el Ayuntamiento de Huelva del concierto de marchas procesionales interpretadas por Bandas de Música de la Semana Santa de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha presentado este viernes el tradicional concierto de marchas procesionales interpretadas por Bandas de Música de la Semana Santa de Huelva. Se trata de una cita cultural que el Ayuntamiento de Huelva ha recuperado para la ciudad como conmemoración de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música y los músicos, y que se celebrará este sábado, a partir de las 17,00 horas, en la plaza de las Monjas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la presentación del acto ha contado también con la presencia de representantes de la Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno, y de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Expiración, Salud y Esperanza, que actuarán en el concierto junto a la Agrupación Musical Santa Cruz; la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor, conocida popularmente como Santa Cena, y la Banda de Música Consolación Huelva.

"Nos enorgullece festejar la recuperación desde el Ayuntamiento de Huelva de una de las festividades más populares del santoral volviendo a celebrar como merece Santa Cecilia, devolviéndole el protagonismo y el espacio que merece en nuestro calendario cultural, con un emotivo concierto en el que aunamos música, fe y sentimiento cofrade", ha señalado el concejal.

Molino ha indicado que, a su juicio, "recuperar Santa Cecilia, cuya festividad se conmemora oficialmente este domingo, 22 de noviembre, es recuperar una tradición y reivindicar el enorme valor que tienen nuestros músicos y nuestras formaciones musicales". "Es apostar por nuestra cultura, por nuestras señas de identidad y por un patrimonio que no solo debemos conservar, sino también cuidar, impulsar y transmitir a las próximas generaciones", ha remarcado.

Asimismo, ha agradecido la implicación de las bandas participantes, que "representan el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de cientos de músicos que, durante todo el año, trabajan para mantener viva una tradición profundamente arraigada en nuestra ciudad y que con orgullo defendemos como señal identitaria".

En este sentido ha subrayado que "son protagonistas de la Semana Santa, pero su aportación cultural no se limita a ella ya que están presentes durante todo el año con actos como este, que va a volver a lucir en todo su esplendor, y contribuyen a enriquecer la vida cultural de nuestra ciudad".

Por su parte, Jesús Quintero, en representación de la Banda de Tambores y Cornetas Jesús Nazareno, ha agradecido al Ayuntamiento la iniciativa de recuperar esta tradición. "Para nosotros será siempre un orgullo formar parte de este concierto, donde la música cofrade se hace presente y todos los onubenses tenemos la oportunidad de disfrutar de ella", ha añadido.

Asimismo, Maika Moya, de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Expiración, Salud y Esperanza, ha dado las gracias al Ayuntamiento por contar con ellos para un acto que es "muy importante y de gran significado". "Hemos participado muchos años en este concierto conmemorativo y nos hace mucha ilusión, como músicos, volver a tocar para honrar a Santa Cecilia, nuestra patrona", ha señalado.

Concretamente, el acto comenzará a las 17,00 horas con un pasacalles de las cinco Bandas de Música de la Semana Santa de Huelva participantes, que partirán cada una desde distintos puntos de las calles del centro aledañas a la plaza de las Monjas, donde se encontrarán para la interpretación consecutiva de cuatro marchas procesionales cada una en un certamen que se prolongará hasta las 19:00 horas.