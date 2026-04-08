El Ayuntamiento de Huelva retoma la programación cultural tras la Semana Santa con música, teatro, humor y cine

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HUELVA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva retoma la programación cultural de la ciudad tras la celebración de la Semana Santa. Con una oferta de ocio completa y variada, durante el mes de abril los onubenses y aquellos que quieran acercarse hasta la capital van a poder disfrutar de música, teatro, humor y cine tanto en el Gran Teatro como en la Casa Colón, entre otros espacios.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en el marco del cinefórum Igualdad, este miércoles, a partir de las 18,00 horas, en la Gota de Leche, tendrá lugar la proyección de 'La candidata perfecta', dirigida por Haifaa Al- Mansour. En esta película de 2019, la directora saudí narra cómo una mujer se ve obligada a dar marcha atrás en un aeropuerto por culpa de su tutor masculino, cuyos papeles no están en regla.

Motivada por este hecho, decide iniciar una campaña para pelear contra las normas machistas que imperan en Arabia Saudí en relación al comportamiento social que discrimina a las mujeres, y a la influencia de la familia en decisiones importantes y que deberían ser unipersonales. Con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, la película contará con audio y subtítulos en castellano.

Además, este jueves, 9 de abril, a las 20,00 horas, Penélope Watson vuelve a subirse a las tablas del Gran Teatro tras más de veinte años de carrera para presentar su nuevo single 'Que les den', con el que el artista onubense vuelve de manera clara al rock. Además, el vocalista tocará otros temas inéditos, así como algunos de los éxitos de las bandas de las que ha formado parte como letrista y vocalista, además de otros de su trayectoria en solitario.

Otro artista onubense, el actor Julio Fraga, estrenará su último trabajo 'Ea' el próximo viernes, 10 de abril, a las 20,00 horas, en el Gran Teatro. La obra, escrita y dirigida por Ana Cristina Leal, se define como una comedia esperpéntica y negra que invita al espectador a un viaje profundo a través de los sentimientos y la propia muerte. Más allá del humor negro, la obra se presenta como un fenómeno natural que define la muerte como "la cesación de la vida y la descomposición de un organismo".

No obstante, el espectáculo busca ser un homenaje a los seres queridos fallecidos. La dirección propone honrar su legado y recordar los motivos por los que se amaba a esas personas, celebrando la vida compartida.

La semana se cierra con la actuación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, a las 20,00 horas, en el Auditorio de la Casa Colón. Se trata de una nueva cita en el marco del proyecto Andalucía Sinfónica, un programa diseñado para llevar actuaciones de las cuatro orquestas institucionales andaluzas a toda la comunidad autónoma, con el objetivo de visibilizar y difundir la música sinfónica andaluza, haciéndola accesible a todos los ciudadanos, especialmente en las provincias que no cuentan con una orquesta institucional propia, como es el caso de Huelva.

Además, la próxima semana, en el marco de este mismo programa le tocará el turno a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, que actuará el 18 de abril, a las 20,00 horas, también en el auditorio de la Casa Colón. Ya la próxima semana la pintura será la protagonista con la exposición 'Minas de Riotinto', una muestra de obras al óleo de Gerardo Pita inspiradas en el paisaje y la riqueza cromática del entorno minero.

La cita, que será en la Sala de Brazos de la Casa Colón, del 16 al 29 de abril, en horario de 11,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas y con entrada libre y gratuita, ofrece una aproximación artística a uno de los enclaves más singulares de la provincia.

Por otra parte, el humor será también actor principal de la programación cultural de la próxima semana de la mano del Gamba Fest.

Una cita que tendrá lugar del 16 al 19 de abril para ofrecer una programación variada que mostrará el humor en toda su extensión y para todos los públicos con presencia de los humoristas más importantes del panorama nacional, como Carlos Sans, de Tricicle; Goyo Jiménez, Susi Caramelo, o los onubenses Mario Peña y Marcos Arizmendi, entre otros.

Por otro lado, 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant', llega el 24 de abril a las 20,00 horas al Gran Teatro, dentro de la programación Igualdad desarrollada por el Ayuntamiento. Ana Torrent protagoniza una obra en la que Petra von Kant, una exitosa diseñadora que acaba de separarse de su segundo marido, vive con su secretaria Marlene, ayudante y casi esclava. Cuando una de sus mejores amigas le presenta a Karin, una joven oportunista de orígenes humildes, Petra se enamora perdidamente de ella y promete convertirla en una modelo internacional. Las dos mujeres comienzan entonces una tormentosa relación.

Para terminar el mes, el día 30, en el auditorio de la Casa Colón, la Banda Sinfónica Municipal de Huelva invita al público a un viaje musical lleno de energía y color con 'Ritmos de Nuestra Tierra', un concierto que celebra la riqueza sonora de Andalucía y la creatividad de sus compositores contemporáneos. La velada contará con la participación especial de Cristina Llorens, prestigiosa timbalera de la Orquesta de Córdoba, cuyo virtuosismo y fuerza expresiva harán vibrar cada rincón del escenario.

El programa incluye el estreno absoluto de Ilustres Cordobeses, obra de José Luis Mingo Ballesteros, concebida para resaltar la interacción entre los timbales y la banda sinfónica, mostrando un diálogo intenso entre percusión y viento que transmite la fuerza y el alma de la tierra andaluza. Además, el repertorio se completará con otras obras que exploran ritmos, melodías y colores de la región, creando un mosaico sonoro que combina tradición, modernidad y pasión.

El día 30 también el Gran Teatro acogerá la representación de la obra 'Instrucciones para sobrevivir en lo oscuro'. El cuarteto que componen Juan Vinuesa, Vito Sanz, Font García y Chiqui Carabante han creado un delirante artefacto escénico en el que le echan "vitriolo a todo", como a los 'pelotazos económicos', al fanatismo, a la Iglesia, al negacionismo climático, al 'catetismo', a la política local, a la política corrupta, etc. Todo ello en clave de humor negro, el mismo en el que sentaron cátedra Gila o Berlanga, de quienes se consideran deudores.

Las localidades disponibles para asistir a cualquiera de estos eventos pueden adquirirse tanto a través de Internet, mediante la web www.entradas.huelva.es , como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas, así como también desde dos horas antes del inicio de la actuación.