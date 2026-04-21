Ayuntamiento presenta la obra 'Huelva y el terremoto de 1755', ganadora del XXV Premio Diego Díaz Hierro

Presentación del libro 'Huelva y el terremoto de 1755' de Fernando Álvarez, ganador del XXV Premio de Investigación Diego Díaz Hierro. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de la capital, Nacho Molina, ha presentado este martes el libro 'Huelva y el terremoto de 1755' de Fernando Álvarez, que se ha alzado con el XXV Premio de Investigación Diego Díaz Hierro.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en su intervención, la alcaldesa de Huelva ha felicitado al autor "por su aportación al conocimiento de la historia de la ciudad, abordando un tema de gran interés y actualidad, dada la ubicación geotectónica de la ciudad de Huelva".

Miranda también ha dedicado unas palabras al resto de investigadores participantes, ya que hay "una comunidad investigadora en Huelva de primer nivel", puesto que "muchos académicos onubenses están buceando en el pasado y en el presente, en el patrimonio material e inmaterial de Huelva, para sorprender con muchas historias todavía ocultas".

Al respecto, ha señalado que "el historiador Díaz Hierro dejó un legado impresionante y es una obligación que de este ayuntamiento es seguir trabajando duro para que puedan investigar los profesionales y los técnicos, poniendo las herramientas necesarias a su disposición para que cada vez haya más datos de Huelva con los que enriquecer el presente y construir un futuro mejor".

Durante el acto, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico ha leído el acta del jurado que recoge que, tras la oportuna deliberación y la conformidad con las bases de la convocatoria, acordó conceder por unanimidad el XXV Premio Diego Díaz Hierro de Investigación a la obra titulada 'Huelva y el terremoto de 1755' de la que resultó ser su autor don Fernando Álvarez Martínez.

De esto modo, según se recoge en el acta, el jurado ha valorado del trabajo premiado la estructura, redacción y documentación con "gran aporte de fuentes", tanto del Archivo Municipal de Huelva como de Archivos de la Provincia. Molina ha recordado que el premio consta de una dotación económica de 4.500 euros y la publicación del trabajo, así como la edición digital del libro, "ofreciendo la posibilidad de descarga libre y gratuita desde la web del archivo, opción que estará disponible en los próximos días".

Por su parte, el autor ha agradecido al Ayuntamiento y al jurado que le ha designado ganador con una obra, "con la que hemos*querido rescatar una página no bien conocida de nuestra historia, en la que*las tierras de Huelva, sin embargo, tuvieron un trágico protagonismo".

"Concretamente, con este trabajo nos planteamos describir el impacto que el terremoto del 1 de noviembre de 1755 tuvo en nuestra actual provincia, pretendiendo ofrecer una visión integrada de ese fenómeno, más allá de las noticias fragmentarias de las que disponíamos hasta ahora, a través de algunos artículos publicados en revistas locales", ha continuado.

De este modo, Fernando Álvarez ha explicado que su obra junto al examen de la respuesta que dieron al desastre las autoridades reales, municipales y agentes del duque de Medina Sidonia, y dado que el suceso ocurrió en pleno Siglo de las Luces, se interroga sobre la interpretación dada al fenómeno por parte de esas mismas autoridades y por el estamento eclesiástico.

Además, el autor también recoge en su obra la repercusión que pudo haber tenido a nivel local la polémica científica, moral y filosófica que la catástrofe suscitó en la élite intelectual europea y, en mucho menor grado, dentro de las fronteras.

El ganador de esta edición, Fernando Álvarez, es licenciado en Geografía e Historia, con la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea de España por la Universidad Complutense de Madrid, así como Diplomado en Derecho por la UNED Huelva, y funcionario de carrera del Cuerpo de Secretarios de Ayuntamientos.

Además de este trabajo, es autor de 'Notas sobre el Catastro de Ensenada en Jerez de la Frontera (Cádiz)', 'El Desastre de Annual según el informe Picasso' y 'La cólera de Dios. El terremoto de 1755 en Trigueros (Huelva)'. El Premio Diego Díaz Hierro es un certamen municipal cuyo objetivo es recordar la figura y el legado del ilustre historiador onubense, que dedicó toda una vida al estudio de la historia su ciudad, donando además al Ayuntamiento su valiosísimo fondo documental, bibliográfico, gráfico, pictórico y hemerográfico.