Carlos Dovao en pintura y Manu Cordero en fotografía ganan la sexta edición de 'Balcones Cofrades' de Huelva

Archivo - El óleo sobre lienzo 'La Providencia', de Carlos Dovao, ganador de la sexta edición de 'Balcones cofrades' de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El óleo sobre lienzo 'La Providencia', de Carlos Dovao, y la fotografía 'Camino de San Lorenzo ', de Manu Cordero, son los ganadores de la sexta edición de 'Balcones cofrades', el certamen nacional de pintura, y fotografía, que organiza la Hermandad de La Borriquita con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva y el Consejo de Hermandades y Cofradías.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, David Morales, con 'Ángeles Torera', y Christian Montes, con 'Madre de Gracias', se han alzado con el segundo y tercer puesto, respectivamente. Ambos han utilizado la técnica del óleo sobre lienzo.

En la categoría de fotografías el podio lo completan el segundo premio de Francisco José Álvarez, con 'Entre Tinieblas' y el tercero para Jairo Palma con 'Contraluz un Jueves Santo'.

Por otro lado, 'Huelva Despierta', de Álvaro Sánchez, y 'Sangre', de Miguel Verdejo, han sido las imágenes merecedoras de los dos accésits en el apartado de pintura, mientras que la categoría de fotografía las menciones honoríficas han recaído en Fran Fernández, por la fotografía 'Acólitos', y en Pablo Nuñez por 'Redención'.

Las obras que han recibido la máxima distinción del jurado y el resto de premiadas ya se pueden contemplar en los balcones de las fachadas laterales tanto del Ayuntamiento de Huelva como de la Diputación Provincial situadas en las calles Arcipreste de Hita y Cardenal Cisneros. Estarán expuestas hasta el próximo 5 de abril.

El jurado en la categoría de pintura ha estado compuesto por el pintor, Jesús García Osorno; el ceramista y pintor, Carmelo del Toro; y el artista multidisciplinar, José Manuel López Vidal. En lo referente a las fotografías en esta ocasión el jurado que las ha valorado ha estado compuesto por los fotógrafos José Luis Arizmendi, Elena Sánchez Balonga y Josué Correa.

El también artista plástico y vocal de Relaciones Institucionales de La Borriquita, Chema Riquelme ha ejercido de comisario del certamen con voz, pero sin voto en la selección de las obras galardonadas. Con 'Balcones Cofrades', certamen que nació para dar contenido a la Semana Santa de Huelva en tiempos de pandemia y que se ha erigido en una exposición al aire libre de referencia para todos cofrades, turistas y ciudadanos en general, también colaboran el Puerto de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva.