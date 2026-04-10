El Gran Teatro acoge la III Muestra de Cine Inclusivo de Huelva los días 21 y 22 de abril

III Muestra de Cine Inclusivo de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, celebra los días 21 y 22 de abril la III Muestra de Cine Inclusivo de Huelva. Una iniciativa que apuesta por el cine como herramienta de sensibilización social, acercando al público historias que promueven la comprensión, la empatía y la plena participación de las personas con discapacidad.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la III Muestra de Cine Inclusivo de Huelva se desarrollará en el Gran Teatro en horario de mañana y tarde, con una programación diferenciada dirigida tanto a centros educativos como al público general, garantizando en todas las sesiones la accesibilidad mediante subtitulado y audiodescripción. Las proyecciones matinales estarán destinadas a alumnado de centros educativos.

El martes, 21 de abril, de 11,00 a 12,30 horas, será el turno del alumnado de Educación Primaria, que asistirá a la proyección de 'Buffalo Kids', una película de animación ambientada en el siglo XIX que narra la historia de dos hermanos huérfanos que emprenden un viaje en el que conocen a un niño con parálisis cerebral. A través de esta aventura, se abordan valores como la empatía, la amistad y la inclusión, favoreciendo la reflexión sobre la diversidad funcional desde una perspectiva positiva.

Por su parte, el miércoles, 22 de abril, a las 11,00 horas, la sesión estará dirigida a estudiantes de Secundaria y Bachillerato con la proyección de 'La familia Bélier'. Este largometraje presenta la vida de una joven oyente en el seno de una familia sorda, mostrando las dinámicas de comunicación, la importancia de la accesibilidad y los retos cotidianos a los que se enfrentan las personas con discapacidad auditiva, invitando a reflexionar sobre la inclusión y la diversidad.

Además, el miércoles, 22 de abril, de 10,30 a 12,30 horas, se desarrollará el taller 'Audiodescripción en el cine', dirigido a centros educativos, en el edificio Gota de Leche. Esta actividad formativa, con plazas limitadas, ofrecerá una introducción a la accesibilidad sensorial, explicando en qué consiste la audiodescripción, cómo se realiza y su aplicación práctica en el ámbito audiovisual, incluyendo ejercicios sobre fragmentos de películas.

Para participar tanto en las proyecciones matinales como en el taller, los centros educativos deberán formalizar su inscripción a través del correo electrónico chari.rodriguez@huelva.es, indicando los datos de la persona de contacto, número de participantes y curso. La organización confirmará la reserva en función del aforo disponible.

SESIÓN DE TARDE ABIERTA A LA CIUDADANÍA

La programación se completa con una sesión abierta al público general el martes, 21 de abril, de 18,00 a 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. En esta sesión se proyectará la película 'Wolfgang', que cuenta la historia de un niño con altas capacidades dentro del espectro autista que, tras la pérdida de su madre, debe adaptarse a una nueva vida junto a su padre.

El filme aborda la neurodivergencia desde una mirada inclusiva, destacando tanto el talento como los desafíos en la gestión emocional y las relaciones sociales. Tras la proyección, se celebrará un coloquio con la participación de la Asociación de Autismo Huelva-Ánsares, generando un espacio de diálogo y reflexión en torno a la inclusión y la diversidad. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y la sensibilización social, utilizando el cine como vehículo para visibilizar la diversidad y promover una sociedad más inclusiva.